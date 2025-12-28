我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林書豪坐在藝人王陽明和吳建豪身邊，在被點名時也熱情起身和反場球迷揮手致意。（圖／林柏年攝）

▲新北國王打出一波18：2的猛烈反擊，逆轉高雄全家海神。（圖／林柏年攝）

TPBL台灣職籃大聯盟今（28）日在新莊體育館進行新北國王對決高雄全家海神的比賽，國王也在賽後舉辦林書豪的球衣退役儀式，全場湧進滿場6500名球迷，吳建豪、王陽明、周思齊、林郁婷等名人都到場致意，國王在末節落後10分的情況下大逆轉，終場以86：82贏球。今天賽前，許多體壇名人都來到現場關注這場比賽，包括台灣奧運拳擊金牌得主林郁婷與奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎，棒壇傳奇球星周思齊和樂天桃猿野手成晉。首節大螢幕就帶到了林書豪，他坐在藝人王陽明和吳建豪身邊，在被點名時也熱情起身和反場球迷揮手致意。不過首節國王進攻狀態不佳，暫時以18：25落後給來訪的海神隊。不過次節國王發起追分，追成了33：33，上半場打完兩隊戰成46：46平手，海神布里茲克拿到12分，而杰倫則攻下全場最高的14分。次節國王沒有讓海神在投進三分球，是球隊能夠追平比數的原因。易籃再戰後，雙方仍是難分難解，分差始終在有限範圍拉鋸，海神靠著洋將凱帝在第三節末、第四節初連拿10分的精彩表現，將分數拉開到72：62領先雙位數。不過在那之後，國王打出一波18：2的猛烈反擊，靠著防守強度提升，快速反超比數。比賽進入到最後階段，海神靠布里茲克罰球追平，但後續沃許本補籃又超前分數，海神仍有機會追平，但幾次籃下強攻被蓋掉，最後一擊機會忙中有錯被林彥廷抄截，球隊被迫犯規，他兩罰俱中，為球隊鎖定勝利。