▲新北國王今日為台裔球星林書豪舉辦盛大的球衣引退儀式，瘦子（E.SO）、吳建豪輪流登台，林書豪家人也全數到場，最終亞洲天王周杰倫也壓軸到場。（圖／記者林柏年攝）

曾經上演林來瘋（Linsanity）」熱潮的台裔球星林書豪，自今年8月底震撼宣布高掛球鞋後，新北國王在今（28）日為其舉辦盛大的球衣引退儀式，瘦子（E.SO）、吳建豪輪流登台，林書豪家人也全數到場，最終亞洲天王周杰倫也壓軸到場，也透露自己和林書豪一起去旅行的小故事。今天新北國王和高雄全家海神比賽後的林書豪球衣退休儀式眾星雲集。官方早已公布表演名單，包括嘻哈男神瘦子（E.SO）與時尚舞王吳建豪都登台獻藝。瘦子受訪時也透露今天擔任林書豪球衣退休儀式的內幕：「一開始是他問我想不想來（球衣退休儀式），我說：『這是我的榮幸』，希望他退役一切順利。」吳建豪表演時也表示，自己有一首歌《Warriors》是和MC Jin（歐陽靖）合作的，並曝林書豪當年打球時光給了這首歌靈感。林書豪娛樂圈的好友包括：周杰倫、鄧紫棋、林俊傑、蕭敬騰、王嘉爾，也都錄影片祝福他。在一段感人的影片播放後，林書豪父母林繼明和吳信信以及大哥林書雅都到場，林書豪還在國王隊打球的林書緯也進場享受這一刻，之後林書豪進場，一一和國王隊隊友握手。而在最後，周杰倫也出場，感性說「今晚不講垃圾話」。接著也笑說：「我和林書豪認識那麼久，有時候會意識到自己原來認識一個傳奇人物，有一次一起到紐西蘭，到一個籃球場，有個外國人小孩問我：『這是Jeremy嗎？』我說對，也拿起手機幫他拍照。雖然你在籃球這條路畢業了，但在人生這條路上我還會繼續支持你。」林書豪在今年8月31日透過社群媒體正式宣布退役，結束了長達15年的職業生涯。從NBA的尼克隊、火箭隊、湖人隊、黃蜂隊、籃網隊、老鷹隊、暴龍隊，到CBA以及最後落腳的台灣職籃PLG與TPBL，他的籃球故事激勵了無數亞裔球員。林書豪上一季幫助國王隊奪冠，場均可以得到19.2分，另有5.7籃板和5.6助攻，數據仍然是頂級，但他選擇急流勇退，高掛球鞋，展開生涯另一階段。