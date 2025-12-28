我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣籃壇迎來歷史性的一夜。林書豪 今（28）日在新莊體育館迎來球員生涯最重要的時刻，新北國王於TPBL例行賽後，為他舉辦隆重的「7號」球衣退休儀式。全場湧入滿場6500名球迷到場見證，場面溫馨又感人，也象徵「林來瘋」正式走入台灣籃球史。「野獸」林志傑和中華隊主控陳盈駿都送上祝福，這場比賽同樣戲劇性十足，新北國王在末節一度落後高雄全家海神達10分，但最終靠著防守強度與關鍵攻勢完成逆轉，以86：82拿下勝利，為林書豪的退休之夜寫下完美結局。此役賽前與場邊星光熠熠，多位體壇與演藝圈名人到場致意，包括吳建豪、王陽明、周思齊，以及奧運拳擊金牌得主林郁婷、奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人。首節大螢幕特寫林書豪時，他也起身向全場球迷揮手致意，現場掌聲不斷。賽後，國王隊、海神隊與聯盟球員紛紛送上祝福，字字句句道出林書豪對台灣籃球的深遠影響。海神本土大將胡瓏貿直言：「他就是台灣籃球的模板與榜樣，感謝他帶來的影響，祝福他退休後能找到新的目標。」洪志善也表示：「他這兩年在國王，無論訓練還是比賽中的反應與觀念，都給我們很大的啟發，從他身上學到非常多。」國王洋將沃許本則感性地說：「我認識Jeremy很久了，他場上場下都是很好的人，願意幫助隊友。看到他在場邊為我們歡呼，真的很特別，這是一個特殊的夜晚。」林書緯則簡單卻真摯地表示：「在這樣的日子能贏球，最重要。」不只國王隊內，整個台灣籃壇也向林書豪致敬。陳盈駿表示：「聽到你退休，心裡有很多感觸。」林志傑送上祝福：「書豪，退休快樂，去做你想做的事情。」辛特力感嘆：「不可思議的生涯，祝福你退休生活。」老闆王文祥則一句話打動人心：「國王的大門永遠為你敞開，隨時歡迎你回來。」演藝圈好友瘦子（E.SO）也到場支持，他表示：「一開始是書豪問我想不想來，我跟他說『這是我的榮幸』，希望他退役後一切順利。」