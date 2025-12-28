我是廣告 請繼續往下閱讀

「林來瘋」正式走入歷史。林書豪 於新莊體育館舉行球衣退休儀式，為長達15年的職業籃球生涯畫下句點。典禮中，多位NBA重量級人物透過影片獻上祝福，從聯盟高層、昔日恩師到並肩作戰的球星好友，字字句句充滿情感，其中「魔獸」霍華德（Dwight Howard）自爆一段「最讓自己生氣的事情」，更讓現場笑成一片。NBA總裁蕭華（Adam Silver）在祝福影片中表示：「感謝你為籃球所做的一切。」前紐約尼克總教練丹東尼（Mike D’Antoni）則回憶那段震撼全球的時光，「我們一起經歷的那兩個禮拜的林來瘋，真的只有電影裡才看得到，恭喜你完成一段非常了不起的生涯。」曾與林書豪在湖人並肩作戰的霍華德，則用招牌幽默送上祝福：「恭喜你結束這麼精彩的生涯，但老實說，我對你有一點生氣。」霍華德笑說，「我們本來應該一起拿下一座冠軍，這樣才能一起去吃雞屁股。」一句玩笑話，讓全場球迷笑聲不斷，也展現兩人深厚情誼。此外，曾和他在多倫多暴龍合作的球星格林（Danny Green）也簡短表示「感謝你有這麼棒的生涯，保持聯絡」，而漫威電影《尚氣》主演劉思慕則感性指出：「你影響了全世界太多人，包括我在內。做你真正喜歡的事就好。」在眾多祝福後，林書豪也親自以中文發表退役感言，坦言這是自己第一次用中文在這樣的場合分享心聲。他感謝新北國王、隊友、家人、球迷與幕後團隊，並回顧職涯中的低潮與掙扎，包括發展聯盟、火箭訓練營、季後賽失誤以及CBA得分掛零的時刻，「很多次我都想過要放棄，是信仰支撐我走到今天。」談到家人，林書豪特別感謝太太多年來的付出與包容，也感性提到哥哥林書雅 一路以來在背後推著他前進，「當全世界的壓力都在我身上時，是他教我怎麼成為一個男人。」隨著祝福影片播放完畢、7號球衣高掛，新莊體育館全場起立鼓掌。這一夜，不只是林書豪的告別式，更是一場來自NBA與台灣籃壇、跨越世代的集體致敬。