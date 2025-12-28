我是廣告 請繼續往下閱讀

林書豪 今（28）日於新莊體育館完成球衣退休相關活動，並在活動後分享退休後的心境與未來規劃。外界關心他是否有機會返台加入教練團，林書豪也親自回應，直言目前「機率比較小」，希望先讓人生節奏慢下來。林書豪表示，新北國王本季歷經不少變化，包含總教練與洋將更替，過程相當辛苦，但他對球隊未來仍充滿信心。「今年國王比較辛苦，有很多變化，但我看到他們正在慢慢往上，可以保證，國王的球員不會放棄，我真的很期待他們的未來。」談到台灣，林書豪多次強調「回來打球一直是心裡的願望」。他回憶剛從大學畢業、與勇士體系簽約時，幾乎沒有球迷關注，但首次回到台北比賽便受到熱烈歡呼，「那一刻我就知道，有一天我一定要回來台灣打球，這份感動我一輩子都不會忘記。」回顧生涯中幾個重要時刻，包括在國王隊打的總冠軍賽第七戰、效力高雄鋼鐵人期間的連勝氣勢，以及NBA生涯中對湖人的經典一戰，坦言「那種大家凝聚在一起、付出百分之百的感覺，是我最珍惜的部分。」至於退休後是否轉任教練，林書豪則相當坦率。「加入教練團的機率比較小，因為當教練其實也很辛苦。」他笑說，現在最重要的是不要那麼累、身體不要那麼痛，能好好陪伴家人，「永遠不要說不，但現在沒有要那麼快談下一步，所有計畫都慢一步就好。」生活節奏的轉變，也讓林書豪幽默形容：「以前一個禮拜只有一天可以不那麼健康地吃飯，現在是一個禮拜可能只有一天是健康的吃飯。」希望能用更輕鬆的方式享受生活。談及鼓勵追夢的後來人，林書豪也引用喬丹（Michael Jordan）的名言勉勵大家，強調失敗與低潮只會讓人變得更好，「常常失敗、常常挑戰自己，才能往前走。」他形容自己的籃球生涯「就像一部電影」，並感性表示，今天的活動規模遠超過想像，「我真的很想一個一個看著大家的臉說謝謝，無論是球迷還是記者，這一晚我會永遠記得。」隨著球衣高掛，新莊體育館也為林書豪的球員生涯畫下句點。至於未來是否再度回到籃球場邊，他沒有把話說死，但至少在此刻，他選擇先為人生按下「慢速鍵」。