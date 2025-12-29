我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天使預計將以倫登的接班人身分，簽下這位價值6400萬美元的NPB超級球星。（圖／美聯社／達志影像）

效力日本職棒讀賣巨人隊、透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的岡本和真，其MLB新東家逐漸浮上檯面。根據多家美媒報導，洛杉磯天使隊近期被視為最有力競逐者之一，甚至被點名可能成為倫登（Anthony Rendon）的潛在接班人。他目前的身價約為4年6400萬美元（約合新台幣20億元），天使是能夠負擔的，雙方很適合。岡本和真的談判期限將於美東時間明年1月4日下午5點（台灣時間1月5日上午7點）截止。美國媒體《Fansided》分析指出，考量期限迫近，岡本的去向「很可能在跨年前就會塵埃落定」。該報更直言，若要說天使隊目前最需要的兩項條件，「一是穩定的聯絡型打擊者，二是一名具備即戰力的三壘手，而岡本和真正好同時符合。」《Fansided》也特別提到，天使過去在簽下日本自由球員方面有成功經驗，「那位叫大谷翔平的球員，表現應該算相當不錯。」該媒體認為，岡本和真不需要勉強扮演救世主角色，「洛杉磯與他之間存在強烈連結，簽下他會是相當聰明的選擇。」另一家美媒《The Sporting News》同樣點名天使隊，並以更直接的標題指出：「天使預計將以倫登的接班人身分，簽下這位價值6400萬美元的NPB超級球星。」報導指出，岡本目前的市場行情約為4年6400萬美元（約合新台幣20億元），對天使而言並非難以負擔的合約金額。「儘管天使對開出巨額長約向來保守，但這筆合約仍在球隊可接受的預算範圍內。」目前外界點名岡本的潛在下家共有6支球隊，除天使外，還包括匹茲堡海盜、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、芝加哥小熊以及亞歷桑納響尾蛇。其中原本以海盜隊呼聲最高，但隨著談判進入最後倒數階段，天使隊被認為正強勢追趕，有機會在關鍵時刻後來居上。隨著期限逼近，岡本和真的大聯盟新篇章即將揭曉，天使是否成為他旅美生涯的第一站，也成為今冬MLB市場最受關注的焦點之一。