我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於明年3月登場，前一屆屈居亞軍、敗給日本的美國隊，已開始集結堪稱「全明星等級」的陣容。隨著多名超級球星表態參戰，外界普遍認為，美國隊此屆的「認真程度」與戰力層級，都可能創下WBC史上新高。其中一個最具代表性的例子，便是洛杉磯道奇捕手威爾史密斯（Will Smith）。這位簽下10年1.4億美元（約新台幣43.9億元）合約的明星捕手，已確定連續兩屆代表美國出戰WBC，但即便身價與實力兼具，仍極有可能再次以替補身分待命，凸顯美國隊陣容之豪華。Rizzo也強調，美國隊的心態正在轉變。「過去我一直覺得，拉丁美洲國家對WBC的投入程度更高，因為對他們而言，代表國家出賽是極其神聖的事。但現在情況不同了，當哈波、楚奧特（Mike Trout）、賈吉這種等級的球星主動表態想打，還有誰能對賈吉說『你不能穿上美國隊球衣』？」她認為，當頂級巨星願意出戰，其他球員自然會意識到，「這是一件非常特別的事」，也讓WBC的價值與吸引力持續升高。隨著明星球員接連到位，美國隊不僅誓言雪恥上屆亞軍的遺憾，更被看好挑戰「史上最強美國代表隊」的評價。明年3月的WBC，美國隊的一舉一動，勢必成為全球棒球迷的焦點。美國棒球Podcast節目《Dodgers Territory》近日針對美國隊戰力進行討論，球評Clint Pasillas 直言：「看到美媒Jomboy整理的陣容圖表時，我第一個反應就是，『哇，這支球隊太誇張了』。這甚至可能是WBC史上組成過最強的美國代表隊。」根據討論中的預測名單，美國隊核心球星包括被公認為聯盟頂級游擊手的威特（Bobby Witt Jr.），以及賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、勞雷（Cal Raleigh）等長打怪物；此外還有哈波（Bryce Harper）、卡羅爾（Corbin Carroll）、韓德森（Gunnar Henderson），以及被點名擔任中外野的阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），陣容星光熠熠。節目主持人Alanna Rizzo則特別點出一個「不能被忽略的事實」：「先發捕手可能是勞雷，但威爾史密斯其實也在名單中，而且很可能是替補。這真的很瘋狂，但也可以理解，因為勞雷本季表現幾乎達到MVP等級，雖然最後是賈吉拿走獎項。」事實上，美國隊已正式宣布由本季轟出60支全壘打的勞雷擔任主戰捕手，這也意味著Smith再度擔任板凳要角的機率相當高。回顧上一屆WBC，費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擔任先發，Smith同樣是替補角色。除了打線，投手群同樣被評為頂級配置。Rizzo指出，牛棚名單中包括班達（David Bednar）、費古森（Caleb Ferguson）、霍姆斯（Clay Holmes）等強投，「這會是一支非常、非常好的球隊。」