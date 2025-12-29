金州勇士在交易截止日前（2月5日）評估補強禁區戰力之際，關於「AD」戴維斯（Anthony Davis）的交易傳聞出現重大更新。根據ClutchPoints記者Brett Siegel的最新說法，勇士並不打算在任何AD交易方案中送走格林（Draymond Green），而是更傾向以巴特勒（Jimmy Butler）作為主要配平薪資與談判核心。
Siegel指出，若勇士真的啟動AD追逐戰，球隊的想法是「圍繞巴特勒組合方案，同時保留庫明加（Jonathan Kuminga）作為其他補強彈性」。他也強調，勇士「除非得到柯瑞（Stephen Curry）、科爾（Steve Kerr）與老闆萊科布（Joe Lacob）三方同意，否則不會交易格林。」
薪資可行、實務不易
從制度面來看，戴維斯與巴特勒在2025-26賽季的年薪同為5410萬美元，符合新版CBA對於球隊的交易配平規定，理論上可直接對換。此外，勇士手中仍握有最多三枚可交易的首輪籤，增加談判籌碼。
不過，外界評估交易並不單純。潛在對象達拉斯獨行俠若準備迎接「弗拉格（Cooper Flagg）時代」，可能對36歲、狀態起伏的巴特勒興趣有限，反而更青睞以庫明加與波傑姆斯基（Brandin Podziemski（為主的年輕包裹。Siegel也補充，儘管勇士喜歡「格林＋戴維斯」的前場組合，但AD的傷病史仍是重要疑慮。
市場回饋偏冷 勇士續尋禁區解方
另據記者Chris Haynes轉述，獨行俠對勇士現有的AD交易包裹「並不特別著迷」。在此同時，勇士也同步評估其他機動型長人選項，包括籃網的克拉克斯頓（Nic Claxton）、拓荒者的威廉斯（Robert Williams）與獨行俠的加福德（Daniel Gafford）等。
從數據面看，勇士補強禁區勢在必行：本季對手禁區得分失分（51.2）排聯盟第17、籃板（44.0）第19、阻攻（4.4）第21，自身禁區得分（42.5）更是聯盟墊底。長期被迫頂到中鋒位置的格林，據傳也對角色負荷感到不滿，並與Kerr出現磨合裂痕。
消息來源：heavy.com
我是廣告 請繼續往下閱讀
薪資可行、實務不易
從制度面來看，戴維斯與巴特勒在2025-26賽季的年薪同為5410萬美元，符合新版CBA對於球隊的交易配平規定，理論上可直接對換。此外，勇士手中仍握有最多三枚可交易的首輪籤，增加談判籌碼。
不過，外界評估交易並不單純。潛在對象達拉斯獨行俠若準備迎接「弗拉格（Cooper Flagg）時代」，可能對36歲、狀態起伏的巴特勒興趣有限，反而更青睞以庫明加與波傑姆斯基（Brandin Podziemski（為主的年輕包裹。Siegel也補充，儘管勇士喜歡「格林＋戴維斯」的前場組合，但AD的傷病史仍是重要疑慮。
另據記者Chris Haynes轉述，獨行俠對勇士現有的AD交易包裹「並不特別著迷」。在此同時，勇士也同步評估其他機動型長人選項，包括籃網的克拉克斯頓（Nic Claxton）、拓荒者的威廉斯（Robert Williams）與獨行俠的加福德（Daniel Gafford）等。
從數據面看，勇士補強禁區勢在必行：本季對手禁區得分失分（51.2）排聯盟第17、籃板（44.0）第19、阻攻（4.4）第21，自身禁區得分（42.5）更是聯盟墊底。長期被迫頂到中鋒位置的格林，據傳也對角色負荷感到不滿，並與Kerr出現磨合裂痕。