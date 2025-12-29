NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月30日繼續進行，該日有11場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士在早上8：30分對上布魯克林籃網，勇士上一場對多倫多暴龍的比賽在延長賽遭到逆轉，終止3連勝，此役要力求止敗，避免戰績再度落到5成以下。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌金州勇士 (16勝16負，西區第八) vs. 布魯克林籃網 (10勝19負，東區第13)
比賽地點與時間： 紐約；週一，美東時間晚間 7:30
賭盤賠率： 勇士讓 3.5 分；大小分總分為 220.5
📍戰況分析
賽事重點： 布魯克林籃網將力尋延續其三連勝勢頭，挑戰金州勇士。
籃網隊表現： 主場戰績為 4 勝 11 負。籃網的團隊防守排名東區第四，場均失分僅 113.7 分，並將對手的命中率限制在 48.2%。
勇士隊表現： 客場戰績為 6 勝 12 負。勇士場均得分為 114.9 分，場均勝分差為 1.6 分。
📍數據對比：
籃網本賽季投籃命中率為 45.0%，比勇士場均對手命中率（46.4%）低 1.4 個百分點。
勇士場均得分為 114.9 分，比籃網場均失分（113.7 分）多出 1.2 分。
📍焦點球星
布魯克林籃網： Michael Porter Jr.： 場均貢獻 25.8 分、7.4 籃板與 3.2 助攻。
Cam Thomas： 過去 10 場比賽場均高達 30 分與 4 助攻。
金州勇士： Stephen Curry： 場均貢獻 28.9 分與 4.3 助攻。
Draymond Green： 過去 10 場比賽場均得分提升至 21.0 分。
📍近 10 場表現
籃網： 7 勝 3 負。場均 112.4 分、43.5 籃板、28.9 助攻、8.6 抄截與 4.9 阻攻，投籃命中率 46.9%。對手場均得分僅 103.1 分。
勇士： 5 勝 5 負。場均 116.1 分、45.9 籃板、28.7 助攻、9.6 抄截與 5.0 阻攻，投籃命中率 45.2%。對手場均得分為 111.6 分。
📍傷兵名單
籃網： Haywood Highsmith（膝傷，缺陣）。
勇士： De'Anthony Melton（膝傷，每日觀察）、Seth Curry（大腿傷勢，缺陣）。
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
09:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE騎士VS馬刺(12/30/25)#102
11:30 2025-2026 NBA籃球賽勇士VS籃網
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| MATCHUP
| TIME
| 公鹿
| @ 黃蜂
|8:00 AM
| 太陽
| @ 巫師
|8:00 AM
| 勇士
| @ 籃網
|8:30 AM
| 金塊
| @ 熱火
|8:30 AM
| 魔術
| @ 暴龍
|8:30 AM
| 灰狼
| @ 公牛
|9:00 AM
| 溜馬
| @ 火箭
|9:00 AM
| 尼克
| @ 鵜鶘
|9:00 AM
| 老鷹
| @ 雷霆
|9:00 AM
| 騎士
| @ 馬刺
|9:00 AM
| 獨行俠
| @ 拓荒者
|11:30 AM
