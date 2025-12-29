我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紐約洋基已與托雷斯（Nick Torres）完成簽約，這名32歲內野手是2025年墨西哥聯盟年度最有價值球員（MVP）。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基在這個休賽季的沈寂，正在考驗球迷的耐心極限。截至目前，球隊遲遲未見重磅引援，僅簽下2025年墨西哥聯盟MVP托雷斯（Nick Torres）作為補強。對此，美媒《Bleacher Report》在一份最新分析中，將洋基列為全大聯盟「對勝利渴望度（絕望感）」排名第一的球隊，直指這支條紋軍團正處於隊史前所未見的焦慮時刻，因為他們引以為傲的「邪惡帝國」招牌，正逐漸被洛杉磯道奇奪走。資深記者米勒（Kerry Miller）在報導中毫不客氣地指出，洋基之所以登上「最絕望球隊」榜首，最大的隱憂在於核心陣容的快速老化，尤其是當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）。米勒寫道：「洋基前五大核心球員的平均年齡甚至比費城費城人還要老。他們正深陷隊史最漫長的世界大賽冠軍荒，還得眼睜睜看著道奇隊用無盡的銀彈攻勢，粗暴地搶走大聯盟霸主的地位。」報導更犀利提問：「洋基能不能在賈吉邁入30歲後半段之前，跨過奪冠那道門檻？如果做不到，總教練布恩（Aaron Boone）是否終於要捲舖蓋走人？」洋基球迷顯然感受到了時間不站在自己這邊的壓力，但球團高層的反應卻似乎與外界脫節。雖然內部可能有壓力，但在補強操作上卻未見「非贏不可」的決心。近年來，洋基屢遭批評過於安於現狀，總教練布恩雖然帶隊成績穩定，但始終無法突破季後賽魔咒卻能穩坐帥位，早已引發許多不滿。美媒甚至形容，以目前的補強進度來看，「2026年布朗克斯的前景顯得一片黯淡」。儘管看衰聲浪不斷，外界仍普遍認為洋基尚未完全退出自由市場。目前傳出洋基仍在積極爭取貝林傑（Cody Bellinger）回鍋鎮守外野，並尋求補強先發輪值與牛棚戰力。但在美媒的這份排名中，洋基與多倫多藍鳥、紐約大都會、費城費城人被歸類在同一組，這些球隊若在2026年無法奪冠，都將被視為徹底失敗。值得注意的是，除了藍鳥之外，大都會與費城人同樣對貝林傑虎視眈眈，且都具備雄厚財力。洋基若想將這份「絕望感」轉化為戰力，勢必得在接下來的談判桌上展現更多誠意，否則若只是以「原班人馬」迎接新賽季，恐怕難以向球迷交代。