NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士在客場上演的今（29）日下午場比賽中，於下半場一度領先多達13分，卻在關鍵時刻守成失敗，最終遭到多倫多暴龍以141：127逆轉，並在延長賽吞下苦澀敗仗。暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）拿到23分25籃板10助攻的「超級大三元」，讓砍下39分的勇士球星（Stephen Curry）也無力回天。此役最大功臣為暴龍前鋒巴恩斯，他在正規時間尚未結束前就完成本季首度「大三元」，全場攻下23分、抓下隊史新高的25籃板，並送出10助攻。比賽進入延長賽後，暴龍火力全開，開局打出14：2的猛攻，勇士從此無力回天。暴龍後衛奎克里（mmanuel Quickley）貢獻27分、7助攻，英格拉罕（Brandon Ingram）也有26分、6助攻的穩定輸出。傷癒歸隊的巴雷特（RJ Barrett）則在上場時間受限的情況下，拿下12分、7籃板、4助攻，完成回歸首戰。反觀勇士方面，柯瑞狂轟全場最高的39分，其中第三節獨拿14分，仍難救球隊被翻盤的命運。這也是Curry本季第10場至少30分的比賽。格林（Draymond Green）攻下21分、7助攻，巴特勒（Jimmy Butler）則有19分、6籃板、5助攻。比賽關鍵發生在第四節尾聲，英格拉罕在剩下24.8秒時三分出手落空，但巴恩斯搶下進攻籃板並補籃得手，將比分追成122：122，逼出延長賽。勇士最後一擊原有機會結束比賽，卻因Curry進攻犯規，錯失致勝良機，也讓戰局徹底倒向主隊。勇士在延長賽完全失去節奏，被暴龍在前兩分鐘連得10分拉開差距，最終慘遭逆轉，三連勝也就此中止，戰績來到16勝16敗。暴龍則在前一戰不敵巫師後迅速反彈，成功為五連主場賽事開出好彩頭。兩隊將於隔日再度出賽，暴龍主場迎戰魔術，勇士則轉戰布魯克林挑戰籃網。