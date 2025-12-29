我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆今（29）日主場迎戰費城76人，中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）攻下29分9籃板，帶領球隊在下半場逐步拉開差距，最終以129：104大勝，成功止住近期二連敗。霍姆格倫此役手感火燙，全場拿到29分，17投12中，三分球4投2中。雷霆全隊投籃命中率高達57%（87投50中），展現聯盟龍頭等級的進攻效率，戰績提升至27勝5敗。雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）同樣表現高效，僅用三節就繳出27分、5助攻、2抄截，13投10中、罰球9投7中，第四節提前休息。他也將「連續至少20分」的場次推進至103場。威廉斯（Jalen Williams）補上14分、6助攻，為團隊提供穩定支援。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）拿下28分，格蘭姆斯（Quentin Grimes）得到13分；前雷霆球星喬治（Paul George）重返奧城獲得球迷熱烈歡迎，貢獻12分。費城此戰缺少腳踝受傷的 恩比德（Joel Embiid），全場發生23次失誤，被雷霆轉換為31分，成為勝負分水嶺。比賽進程方面，雷霆開局連中前9次出手，但馬克西上半場獨拿23分，幫助七六人緊咬比分，並在第二節末段以一記三分短暫超前。不過，Gilgeous-Alexander在半場終了前36.2秒投進中距離，雷霆以64：62領先進入中場。關鍵第三節，雷霆火力全開，以38：24的攻勢將分差擴大到102：86，亞歷山大單節11分後提前退場，勝負就此底定。值得一提的是，喬治於2019年被交易至快艇的那筆交易，為雷霆換回了亞歷山大，並在後續選秀中取得威廉斯，成為塑造今日雷霆核心的重要轉折。此役主場球迷以掌聲致意，也為這段歷史畫下溫暖註腳。雷霆以一場強勢勝利重返正軌，持續穩坐聯盟龍頭；七六人則需在失誤控制與陣容完整度上，尋求下一步解方。