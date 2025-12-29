我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）自2016年高掛球鞋以來，將近十年過去，他依然是棒球界最具爭議性的人物之一，尤其是他那張遲遲無法兌現的「古柏鎮」門票。這位現年50歲的前超級巨星近日受訪時語出驚人，表示自己已經與「可能永遠進不了名人堂」這件事和解，甚至認為如果當初順利入選，現在的他可能會是一個「內心空虛」的人。A-Rod日前接受美媒《The Athletic》記者瓊斯（Jason Jones）專訪時，罕見地剖析了自己的內心世界。他坦言：「我現在擁有的生活，是前40年人生中未曾體驗過的。說起來很奇怪，如果我進了名人堂，我的內心可能會感到空虛，甚至依然活在巨大的痛苦之中。」這位三屆美聯MVP得主進一步解釋，相較於那塊名人堂匾額，他更珍惜現在的生活狀態，因為這一切源於他終於解開了心結，並付出了必要的努力去改變自己。回顧A-Rod的職業生涯，數據絕對是名人堂等級。他是1993年的選秀狀元，生涯累積696支全壘打（史上第5）、2086分打點（史上第4）與2021分得分（史上第8）。他也是大聯盟史上僅有的4位達成「3000安、600轟」俱樂部的成員之一，更曾在1998年寫下罕見的「40轟、40盜」賽季。然而，這些輝煌紀錄都被禁藥（PEDs）的陰影所覆蓋。A-Rod曾承認在2001至2003年效力德州遊騎兵（Texas Rangers）期間使用類固醇，隨後更捲入臭名昭著的「生技診所」醜聞，導致他在2014年遭大聯盟禁賽整整一年。這段黑歷史讓他在名人堂票選中舉步維艱。自2022年首度獲得候選資格以來，他的得票率始終低迷，2024年僅有37.1%。根據數據專家提博多（Ryan Thibodaux）截至週日的統計，在本屆已公開的67張選票中，A-Rod的得票率雖回升至49.3%，但距離75%的入選門檻仍有一大段距離，而他的候選資格將於2030年到期。對於這一切，A-Rod卻展現了前所未有的釋懷。他形容自己是一名「康復中的自戀狂（recovering narcissist）」，並將2014年的整季禁賽視為人生的轉捩點。「那一年的禁賽給了我時間、空間與隱私，讓我能真正深入內心，將鏡頭轉向自己，」A-Rod說道：「我能有今天的狀態，百分之百與那段時間所做的自我反省有關。所以，如果無法進入名人堂是我必須付出的代價，那麼，我願意承擔。」退休後的A-Rod成功轉型為商業大亨，目前不僅是NBA明尼蘇達灰狼與WNBA明尼蘇達山貓的共同老闆，同時也擔任《Fox》電視台的棒球球評，持續活躍於體育圈。