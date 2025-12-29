金州勇士隊今（29）日在客場作戰遭遇沉重打擊，於延長賽以127：141不敵多倫多暴龍，不僅苦吞逆轉敗仗，也中斷近期三連勝，戰績下滑至16勝16敗，本季仍無法拉出4連勝。柯瑞（Stephen Curry）賽後說出重話，直言球隊發生20次失誤太多了，無法接受。總教練科爾（Steve Kerr）則懊悔自己最後時刻戰術布置失誤，讓柯瑞和巴特勒（Jimmy Butler）進行配合，其他人各自站位拉開空間，但效果不好。
勇士20次失誤 柯瑞賽後說重話
此役勇士一哥柯瑞扛起進攻重任，全場出賽41分鐘，30投12中、三分球11投4中，罰球11罰全進，攻下39分，另有3籃板、4助攻、1抄截、1阻攻，依舊是場上最亮眼的球員。不過他在第四節和延長賽熄火，勇士在關鍵時刻戰局全面失控。
賽後柯瑞語氣嚴肅直言，球隊付出了慘痛代價：「我們不是那種每天都能大幅領先、可以隨意揮霍優勢、給對手額外進攻機會的球隊，這樣打，遲早一定會出事。」他也點出致命傷，「全隊出現20次失誤，這是絕對不能接受的，我們必須更好地掌控球權，爭取更多籃下出手機會。」
數據顯示，勇士在延長賽完全潰散，暴龍全隊狂抓9個籃板、其中5個是進攻籃板，而勇士整個加時賽竟一籃板未得，失誤問題也持續被放大，成為勝負分水嶺。至於是否能在下一場客戰籃網登場，柯瑞則保留態度表示：「今天打了41分鐘感覺還不錯，但周二能不能上場，現在還不能確定。」
關鍵時刻戰術不佳 科爾坦言調度失誤
勇士主帥科爾同樣難掩失望，坦言關鍵時刻的調度並不理想。他透露，最後階段的策略是讓柯瑞與巴特勒進行配合發動進攻，其他球員拉開空間，但他也直言後悔當時的邊線球設計，「那一球我們需要一個更好的戰術選擇。」
科爾進一步指出，比賽真正輸在第四節與延長賽的混亂節奏，「對手提升了防守強度，我們應對得並不好，讓他們透過我們的失誤拿到35分，這就是輸球的關鍵。」
勇士在客場之旅首戰就遭到重擊，如何修正失誤過多、關鍵時刻組織失序的老問題，將成為接下來連續作客籃網等隊前，科爾與球隊必須正視的最大課題。
消息來源：kenzofuku
我是廣告 請繼續往下閱讀
此役勇士一哥柯瑞扛起進攻重任，全場出賽41分鐘，30投12中、三分球11投4中，罰球11罰全進，攻下39分，另有3籃板、4助攻、1抄截、1阻攻，依舊是場上最亮眼的球員。不過他在第四節和延長賽熄火，勇士在關鍵時刻戰局全面失控。
賽後柯瑞語氣嚴肅直言，球隊付出了慘痛代價：「我們不是那種每天都能大幅領先、可以隨意揮霍優勢、給對手額外進攻機會的球隊，這樣打，遲早一定會出事。」他也點出致命傷，「全隊出現20次失誤，這是絕對不能接受的，我們必須更好地掌控球權，爭取更多籃下出手機會。」
數據顯示，勇士在延長賽完全潰散，暴龍全隊狂抓9個籃板、其中5個是進攻籃板，而勇士整個加時賽竟一籃板未得，失誤問題也持續被放大，成為勝負分水嶺。至於是否能在下一場客戰籃網登場，柯瑞則保留態度表示：「今天打了41分鐘感覺還不錯，但周二能不能上場，現在還不能確定。」
勇士主帥科爾同樣難掩失望，坦言關鍵時刻的調度並不理想。他透露，最後階段的策略是讓柯瑞與巴特勒進行配合發動進攻，其他球員拉開空間，但他也直言後悔當時的邊線球設計，「那一球我們需要一個更好的戰術選擇。」
科爾進一步指出，比賽真正輸在第四節與延長賽的混亂節奏，「對手提升了防守強度，我們應對得並不好，讓他們透過我們的失誤拿到35分，這就是輸球的關鍵。」
勇士在客場之旅首戰就遭到重擊，如何修正失誤過多、關鍵時刻組織失序的老問題，將成為接下來連續作客籃網等隊前，科爾與球隊必須正視的最大課題。