我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王維中與味全龍的下一步討論了各種可能嘗試，無法取得共識下，王維中被放在60人保護名單之外成為自由球員。（圖／記者林子翔攝）

▲台鋼雄鷹是接觸王維中最積極的球隊，合約條件的調整速度很即時。（圖／味全龍提供）

▲富邦悍將新洋投威克神有豐富的亞洲職棒資歷，樂天桃猿在2020年末一度與他簽約，但他最終因家庭因素解約。（圖／美聯社／達志影像）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

王維中被味全龍放在60人保留名單之外後，希望增添先發輪值強度與深度的台鋼雄鷹，開出洋將等級優渥合約網羅，因而在爭奪戰中出線；富邦悍將則企圖扭轉本季洋將先發局數最低困境，在各隊洋將觀察名單中拿下2名本季先發局數貢獻度高的3A洋投，都可看出先發輪值強度依舊是中職球隊贏球的關鍵。離開了效力5年多的味全龍隊，王維中一開始是2020年味全龍在選秀會用狀元籤挑入的旅美好手，但這幾年有著大小傷勢，先發、中繼的定位也不固定，都讓王維中表現不若過去強勢。結束了5年3個月總額208萬美元的合約，王維中與味全龍的下一步討論了各種可能嘗試，無法取得共識下，王維中被放在60人保護名單之外成為自由球員，成為自由球員市場上所討論的焦點。最終王維中選擇了合約最優渥的台鋼雄鷹重新出發，希望能找回往日風采。被放在60人保留名單外之前，王維中與味全龍不斷的討論著任何可能，試圖尋求彼此都能接受的共識，而這個過程即便到了60人保留名單公布之後、王維中因此成為自由球員，雙方也沒有中斷聯繫。雖然外傳味全龍開出留下王維中的條件是月薪30萬台幣，與先前月薪3.3萬美元相差甚大是無法繼續合作的主因，不過消息來源透露，味全龍並沒有開出月薪30萬台幣的條件，彼此討論的過程都相當正面，只是台鋼雄鷹爭取的更加積極。在台灣球團競逐王維中的同時，由於身為自由球員，王維中經紀團隊也不排除各種開放性的發展，明年球季將開放亞洲外援的韓國職棒，因此出現在選項中。在亞洲外援洽談上，樂天巨人一度並不是那麼的順暢，台灣球界此時傳出，王維中可能是樂天巨人的亞洲外援候選之一。據了解，雙方確實有過接觸，但在樂天巨人的亞洲外援選擇還是以日本投手為主，王維中只能算是預備選項，未能夠重返韓職其實也是正常的發展結果。試圖在新球季重整陣容的富邦悍將，以及本季在季後賽前只差臨門一腳的台鋼雄鷹，是較為積極與王維中接觸，且開出不錯合約條件的球隊。富邦悍將在接觸王維中的過程，開出基本月薪50萬至60萬台幣的條件，或許是一度外傳富邦悍將為競逐王維中領先者的原因。不過實際上，富邦悍將有著自己評估的步調，接觸與回應相當謹慎，球團認為有許多需要仔細思考的地方，因此其實在王維中的爭奪戰上，從來就不是富邦悍將一面倒領先。台鋼雄鷹是接觸王維中最積極的球隊，合約條件的調整速度很即時。王維中過往的經驗與能力，加上他在中職累計成績先發投得比牛棚出色的表現，符合少了洋將人數優惠，又再留下了洋砲魔鷹(Steven Moya)，台鋼雄鷹先發輪值亟需補強的狀態。而且補進王維中，能讓這幾年台鋼雄鷹在選秀會挑入的先發投手素材有更多的養成時間，亦可為之後中職例行賽增加場次來做好準備。台鋼雄鷹期許王維中能繳出過往「洋投等級」的內容，薪資條件上也同樣近乎洋將水準。據了解，王維中的保障月薪超過60萬台幣，換算過後約2萬美元；再加上台鋼雄鷹合約規劃內，另含有不錯的激勵獎金設置。因此若王維中完全復活的話，新球季回到過往的薪資水平並非不可能。這也看出台鋼雄鷹對於王維中的高期待，希望王維中能發揮當年剛回中職的強力身手，幫助台鋼雄鷹闖進隊史第一次的季後賽。雖然未能網羅王維中補強先發或長局數戰力，但富邦悍將今年在洋將規劃上，除了留下今年表現不錯的魔力藍(Shawn Morimando)與日籍投手鈴木駿輔，新球季再補上2名即戰力的3A級洋投Erick Leal與威克神(Aaron Wilkerson)。這2名洋投都是本季在3A固定的先發投手，Erick Leal在洋基3A出賽28場、26場先發，貢獻126.2局；威克神分別效力紅人、紅雀3A，29場全是先發情況下，更投了152.2局，完全想要彌補本季洋投吃局數能力不足的問題。Erick Leal有不錯的速度，另有犀利的滑球可做搭配，這也是他本季在洋基3A，以及去年在墨西哥聯盟的K9值，可以來到9.5、10.6的主因。另外，Erick Leal的出手點較低，讓他偏好使用直球去攻擊高角度好球帶，與變化球做高低落差的搭配，但其直球轉速不是特別理想，若高角度位置速球投得不精準，或是不受主審青睞，往下修正進壘角度時，打者視角會看起來較平，能否維持高三振率仍待觀察。威克神有豐富的亞洲職棒資歷，樂天桃猿在2020年末一度與他簽約，但他最終因家庭因素解約，後續在2022年效力日職阪神虎、2023與2024年效力韓職樂天巨人，表現中規中矩。威克神雖然沒有強力的直球做掩護，但他的控球精準，卡特球更能屢屢破壞打者的揮棒，且有曲球與變速球可做搭配，是他本季在3A能投出優異成績的主因。若威克神能維持同樣水準，預計將是富邦悍將新球季最仰賴的「吃局數機器」。