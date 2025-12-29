我是廣告 請繼續往下閱讀

密城高層已明確向聯盟各隊放話，字母哥「非賣品」的立場毫不動搖

▲密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），在交易流言不斷延燒之際，終於正面回擊。（圖／美聯社／達志影像）

未必願意冒著破壞現有體系的風險，進行高成本的震撼交易

▲公鹿仍希望在本季交易截止日前再度出手補強，理想情境是字母哥回歸後帶動戰績回溫。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿正處於聯盟中最棘手的處境之一。儘管「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）仍是球隊當家門面，但整體陣容競爭力不足，讓公鹿自休賽季以來始終捲入交易流言，多支球隊也持續觀望，是否有機會等到字母哥主動提出離隊要求。不過根據NBA記者Mike Scotto報導，。而《》也透露，字母哥目前市場熱度一般，因為那些有意追求他的球隊如紐約尼克、聖安東尼奧馬刺目前戰績出色，不太可能破壞現有陣容交易他。近期相關傳聞再度升溫，主因是字母哥因傷缺陣期間，公鹿戰績下滑，一度跌至東區第11名，甚至為了附加賽名額苦戰。不過在字母哥復出、率隊擊敗芝加哥公牛後，他本人已多次強調，自己仍全心投入公鹿。NBA記者Mike Scotto最新透露，。Scotto引述聯盟多位總管說法指出：「我和不少很想得到字母哥的總管聊過，也有人嘗試向公鹿總管霍斯特（Jon Horst）探詢交易可能性，但很坦白地說，，Giannis不會被交易。」報導指出，考量到字母哥在隊史地位，幾乎可被視為公鹿史上最偉大的球員之一。只要字母哥確定專注完成本季，任何實質交易的可能性幾乎等同於歸零。事實上，字母哥近期的發言同時提到「想爭冠」以及「願意為密城付出一切」，這兩件事並非完全衝突，但前提是球隊必須具備真正的爭冠實力。除非陣容能明顯升級，否則其中一個目標，遲早得被迫調整。在復出後的首場賽後訪問中，，直言這類問題「對自己、隊友與球團都是不尊重」。另一方面，傳出有意競逐字母哥的球隊，如尼克、馬刺，本季戰績表現亮眼，也。這也可能是字母哥釋出「至少撐完本季」訊號的現實考量之一。公鹿曾在字母哥時代奪下NBA總冠軍，球團過去也不乏為留住他而積極補強的案例，包括引進哈樂戴（Jrue Holiday）、里拉德（Damian Lillard），以及曾傳出評估特納（Myles Turner）等操作，顯示管理層長期致力於打造具競爭力的陣容。聯盟消息指出，，以較後段的季後賽種子身分衝擊強權。然而，受限於薪資上限與合約結構，公鹿勢必得承擔一定風險，接手其他球隊的問題合約。整體而言，短期內字母哥再度率隊衝擊總冠軍的機率並不被看好，也使得他的未來動向，勢必仍將持續成為聯盟最受關注的話題之一。