隨著2月5日交易截止日逐步逼近，聯盟市場風向愈來愈明朗。美國媒體《HoopsHype》整理最新一周「交易流言排行榜」，點名最常出現在交易討論中的5大球員，從角色型戰力到MVP等級球星一應俱全，也同步反映出哪些球隊可能成為截止日前的「賣家」。其中前三名之中，洛杉磯快艇後衛哈登（James Harden）、達拉斯獨行俠中鋒戴維斯（Anthony Davis）和密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）分別排名第3到第1名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第5名｜蒙克（Malik Monk），沙加緬度國王

國王後衛蒙克被爆已被擺上交易檯面。本季他場均12.4分、三分命中率41.4%，合約相對友善，具備市場吸引力。不過國王總教練克里斯提（Doug Christie）出面澄清，強調「目前預期他會完成整份合約」。只是國王戰績位居聯盟後段，外界仍普遍認為球隊對非核心球員持開放態度。

▲根據《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski消息，沙加緬度國王今（21）日稍早與陣中板凳暴徒Malik Monk達成續約共識，雙方將簽下一份4年總價7800萬美元（約新台幣25.2億）的合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王後衛蒙克被爆已被擺上交易檯面。本季他場均12.4分、三分命中率41.4%，合約相對友善。（圖／美聯社／達志影像）
第4名｜加蘭（Darius Garland），克里夫蘭騎士

騎士本季戰績未如預期（17勝15敗），前全明星後衛加蘭因此成為流言焦點。雖有多支球隊詢價，但也有記者指出「尚未聽聞可信的交易動向」。加蘭未來薪資偏高（2027-28賽季將達4490萬美元），讓潛在交易難度不低。

▲在今年季後賽第二輪慘遭印第安那溜馬淘汰後，克里夫蘭騎士隊面臨重新評估陣容的壓力。根據《ESPN》資深記者Brian Windhorst報導，球隊可能在今夏考慮將全明星後衛Darius Garland擺上交易桌，以追求更具競爭力的奪冠陣容。（圖／美聯社／達志影像）
▲騎士本季戰績未如預期（17勝15敗），前全明星後衛加蘭因此成為流言焦點。（圖／美聯社／達志影像）
第3名｜哈登（James Harden），洛杉磯快艇

洛杉磯快艇本季表現低迷，但哈登卻是少數亮點，場均26.3分、8助攻，狀態回春。多名資深記者透露，聯盟高層正密切關注他的動向。不過快艇官方仍釋放訊號「不打算交易哈登」，且他本人握有交易否決權，短期內是否真的上架仍有變數。

▲根據美媒《Dallas Hoops Journal》記者Ashish Mathur的最新報導指出，快艇管理層目前並沒有重建的意願，甚至將雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）幾名球星都列為非賣品。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯快艇本季表現低迷，但哈登卻是少數亮點，場均26.3分、8助攻，狀態回春。（圖／美聯社／達志影像）
第2名｜戴維斯（Anthony Davis），達拉斯獨行俠

本週討論熱度急升的是戴維斯。名記者Chris Haynes披露，勇士正評估是否出手評估交易可能，老鷹同樣被點名為潛在追逐者。不過獨行俠對勇士現有資產「興趣不高」，且戴維斯的傷病史與未來延長合約問題，都將影響報價與談判結構。

▲根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，達拉斯獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在聖誕大戰中僅打10分鐘就退場的傷勢是輕微腹股溝拉傷，預計將缺席接下來的數場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲名記者Chris Haynes披露，勇士正評估是否出手評估交易戴維斯可能。（圖／美聯社／達志影像）
第1名｜阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿

榜首毫不意外由阿德托昆博佔據。儘管流言不斷，但多方消息一致指出，公鹿已向各隊明確表態：截止日前將「買人」、不會「賣人」。即便外界仍期待情勢在1月出現轉折，至少現階段，除非字母哥本人提出交易要求，否則他仍將留在密爾瓦基。

▲密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），在交易流言不斷延燒之際，終於正面回擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），在交易流言不斷延燒之際，終於正面回擊。（圖／美聯社／達志影像）
誰可能成為賣家？

綜合流言走向，國王、騎士、快艇等戰績不上不下的球隊，被視為可能調整方向的觀察重點；相對地，公鹿持續對外釋放補強訊號，並未進入重建或出售核心的節奏。

距離交易截止日仍有一段時間，但可以確定的是：哈登的動向仍被緊盯、戴維斯已成市場第二大焦點，而字母哥的未來，仍是全聯盟最敏感、也最具指標性的議題。

消息來源：HoopsHype

更多NBA相關新聞：

NBA／湖人雙槍超爆笑！唐西奇聖誕節致信里夫斯：恭喜成為我鐵粉

NBA／弗拉格首登聖誕大戰！打破「詹皇」兩項紀錄　嘴綠也盛讚

NBA／柯瑞在聖誕大戰「連換3雙球鞋」　致敬艾佛森、科比與湯普森

相關新聞

NBA／字母哥交易熱度為何不高？公鹿態度很堅定　馬刺、尼克消極

NBA／勇士發生20次失誤遭暴龍翻盤！柯瑞說重話：這絕對不能接受

NBA歷史第9人！暴龍巴恩斯23+25+10太鬼神　美媒：最被低估的球星

NBA／勇士輸球又傳壞消息！小柯瑞確診坐骨神經痛　至少缺陣兩周