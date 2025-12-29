隨著2月5日交易截止日逐步逼近，聯盟市場風向愈來愈明朗。美國媒體《HoopsHype》整理最新一周「交易流言排行榜」，點名最常出現在交易討論中的5大球員，從角色型戰力到MVP等級球星一應俱全，也同步反映出哪些球隊可能成為截止日前的「賣家」。其中前三名之中，洛杉磯快艇後衛哈登（James Harden）、達拉斯獨行俠中鋒戴維斯（Anthony Davis）和密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）分別排名第3到第1名。
第5名｜蒙克（Malik Monk），沙加緬度國王
國王後衛蒙克被爆已被擺上交易檯面。本季他場均12.4分、三分命中率41.4%，合約相對友善，具備市場吸引力。不過國王總教練克里斯提（Doug Christie）出面澄清，強調「目前預期他會完成整份合約」。只是國王戰績位居聯盟後段，外界仍普遍認為球隊對非核心球員持開放態度。
第4名｜加蘭（Darius Garland），克里夫蘭騎士
騎士本季戰績未如預期（17勝15敗），前全明星後衛加蘭因此成為流言焦點。雖有多支球隊詢價，但也有記者指出「尚未聽聞可信的交易動向」。加蘭未來薪資偏高（2027-28賽季將達4490萬美元），讓潛在交易難度不低。
第3名｜哈登（James Harden），洛杉磯快艇
洛杉磯快艇本季表現低迷，但哈登卻是少數亮點，場均26.3分、8助攻，狀態回春。多名資深記者透露，聯盟高層正密切關注他的動向。不過快艇官方仍釋放訊號「不打算交易哈登」，且他本人握有交易否決權，短期內是否真的上架仍有變數。
第2名｜戴維斯（Anthony Davis），達拉斯獨行俠
本週討論熱度急升的是戴維斯。名記者Chris Haynes披露，勇士正評估是否出手評估交易可能，老鷹同樣被點名為潛在追逐者。不過獨行俠對勇士現有資產「興趣不高」，且戴維斯的傷病史與未來延長合約問題，都將影響報價與談判結構。
第1名｜阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿
榜首毫不意外由阿德托昆博佔據。儘管流言不斷，但多方消息一致指出，公鹿已向各隊明確表態：截止日前將「買人」、不會「賣人」。即便外界仍期待情勢在1月出現轉折，至少現階段，除非字母哥本人提出交易要求，否則他仍將留在密爾瓦基。
誰可能成為賣家？
綜合流言走向，國王、騎士、快艇等戰績不上不下的球隊，被視為可能調整方向的觀察重點；相對地，公鹿持續對外釋放補強訊號，並未進入重建或出售核心的節奏。
距離交易截止日仍有一段時間，但可以確定的是：哈登的動向仍被緊盯、戴維斯已成市場第二大焦點，而字母哥的未來，仍是全聯盟最敏感、也最具指標性的議題。
消息來源：HoopsHype
