洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，在2025年賽季成功重拾「二刀流」身分，再次震撼大聯盟。日本電視台《NHK》播出大谷翔平的獨家專訪，他在節目中首度揭露重返投手丘的驚險內幕。原來，球隊醫生曾嚴肅警告他「不要在意球速」，但他仍在復出戰就不受控地飆出火球，甚至刷新個人大聯盟生涯最快球速紀錄。大谷坦言，雖然理智告訴他要慢慢來，但身體的本能卻讓他「停不下來」。回顧今年球季，大谷翔平原定採取較保守的復健節奏，但因道奇投手陣容傷兵頻傳，他在6月便提前解禁，睽違663天後再次以投手身分站上大聯盟投手丘。驚人的是，復出首戰他就飆出100英里（約161公里）的火球；到了第三場先發，更測得101.1英里（約163.6公里），一舉刷新個人在大聯盟的最速紀錄。針對這段過程，大谷在專訪中苦笑承認：「其實我原本沒打算投這麼快。」他透露，自己最初的計畫是前五場先發只要維持在95至96英里（約153至154公里），確保投球品質即可，「當下看到球速飆那麼高，我自己也覺得『太快了吧』。」節目中更爆料一段鮮為人知的插曲。大谷透露，當時道奇隊醫曾特別叮囑他：「絕對不要去看測速槍的數字。」希望能降低他想催球速的慾望。「我明明心裡想著不要再催球速了，但身體卻有一種『球速自己一直往上跑』的感覺，」大谷解釋，或許是大聯盟高張力的比賽環境，激發了他的腎上腺素與潛能，即便刻意壓抑，球速依然不斷攀升。一般觀點認為，剛傷癒復出若頻繁飆破160公里，恐增加再次受傷的風險。但大谷翔平有他堅持的哲學。他表示：「如果不能盡情發揮、展現出自己認可的表現，我就無法進化。而且，如果是一邊敷衍、一邊有所保留地投球，那也太無趣了吧。」身兼頂級打者的大谷，比誰都清楚球速對比賽的宰制力。他分析，站在打擊區時，面對94英里（約151公里）與100英里（約161公里）的速球，應對方式完全是天壤之別。「這兩者之間真的差了兩個、甚至三個等級，」大谷強調，速球是他投球風格中不可或缺的武器，也是他能在大聯盟生存的核心關鍵。