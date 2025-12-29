（11:59更新／張越河聲明否認）#MeToo運動興起後，越來越多女性選擇站出來為自己發聲，揭露長期被掩蓋的性騷擾與性侵惡行。今（29）日，男模張越河遭女大生指控強行侵犯，儘管發聲明否認並將採法律途徑提告爆料者A女，仍引發社會譁然。事實上，類似案件在南韓演藝圈早已層出不窮，從Burning Sun事件延燒出的「偶像偷拍與性暴力風暴」，包括崔鍾訓、鄭俊英，到演員姜至奐在員工聚餐後將同事帶回家性侵，以及趙敏基被控利用教師特權性騷，最後竟留下道歉信後自殺身亡，多起案件曝光後震撼社會。
鄭俊英／偷拍、迷姦、散布影片
鄭俊英在演藝事業巔峰時，於2019年捲入Burning Sun相關案件，被揭發長期非法偷拍女性私密影像，並在聊天群組中散布，甚至涉及迷姦行為。案件曝光後引發全國震怒，最終法院判處有期徒刑5年，他已於2024年3月出獄。形象全面崩毀的他，已不可能在韓國演藝圈復出，外傳目前在海外經營餐廳維生。
崔鍾訓／群組偷拍性暴力
前FTISLAND成員崔鍾訓，是鄭俊英聊天群組案件中的關鍵人物之一，除了非法拍攝女性私密影像並散布外，還曾在被害者失去意識時拍照，同時涉酒駕後試圖「壓新聞」。案件曝光後他被退團、退出演藝圈，2019年入獄、2021年出獄，2024年初他嘗試重啟活動，但引發社會強烈反彈。
文泰一／集體性侵醉酒女性
文泰一是SM旗下男團NCT成員之一，於2024年6月與另外2名男性，性侵一名酒醉、無力反抗的中國籍女性，遭依特殊強姦罪起訴，檢方在被害者體內驗出3人DNA，成為關鍵定罪證據。他在一審、二審均判處3年6個月徒刑，最高法院近日確定刑期，除了須入獄服刑外，文泰一還被命接受40小時性暴力治療課程，並於5年內不得從事兒童與青少年相關產業，此案也被外界視為韓國偶像圈歷來，最具震撼性的性侵醜聞之一。
姜至奐／把同事帶回家性侵
姜至奐是一名演員，代表作包含《夏日香氣》、《快刀洪吉童》。他於2019年7月在公司聚餐後，邀請同事回家續攤，卻趁著深夜進入房間性侵A女，並對B女做出不當行為。A女當晚傳訊向友人求救「我現在被關在這裡」，警方獲報後到場逮捕。姜至奐辯稱酒後斷片，但法院仍判處2年6個月徒刑、緩刑3年，並須接受性暴力治療與社會服務，他也隨即被公司解約，自此淡出演藝圈。
趙敏基／教師特權性騷後輕生
#MeToo運動在南韓延燒期間，資深演員、最強綠葉的趙敏基，遭到多名清州大學女學生指控，指他利用教授身分，多次性騷擾甚至性侵。警方原定展開調查，卻在約談前3天，趙敏基留下道歉信後輕生，2018年3月被發現陳屍於停車場倉庫旁，享年52歲，案件也因此未能釐清全貌。
外型亮眼、活躍於台北信義區夜生活圈的180男模張越河，今天遭女大生A小姐指控性侵，根據《鏡週刊》報導，A小姐表示2人於9月透過社群認識，10月初因拍攝行程首次見面，對方言談自信、態度友善，讓她逐漸卸下心防，拍攝結束後共進晚餐時，張越河開始出現不當言語，並以工作為由邀她短暫返家休息。A小姐指出，進入住處後她曾明確拒絕，仍遭強行侵犯，事後已驗傷並報警，目前案件進入司法程序，不過張越河則指出A女爆料與事實不符，已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。
📌張越河完整聲明：
大家好，我是越河。
針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。
本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。
在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。
最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。
一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。
聲明人：越河
中華民國114年12月29日
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭俊英在演藝事業巔峰時，於2019年捲入Burning Sun相關案件，被揭發長期非法偷拍女性私密影像，並在聊天群組中散布，甚至涉及迷姦行為。案件曝光後引發全國震怒，最終法院判處有期徒刑5年，他已於2024年3月出獄。形象全面崩毀的他，已不可能在韓國演藝圈復出，外傳目前在海外經營餐廳維生。
崔鍾訓／群組偷拍性暴力
前FTISLAND成員崔鍾訓，是鄭俊英聊天群組案件中的關鍵人物之一，除了非法拍攝女性私密影像並散布外，還曾在被害者失去意識時拍照，同時涉酒駕後試圖「壓新聞」。案件曝光後他被退團、退出演藝圈，2019年入獄、2021年出獄，2024年初他嘗試重啟活動，但引發社會強烈反彈。
文泰一／集體性侵醉酒女性
文泰一是SM旗下男團NCT成員之一，於2024年6月與另外2名男性，性侵一名酒醉、無力反抗的中國籍女性，遭依特殊強姦罪起訴，檢方在被害者體內驗出3人DNA，成為關鍵定罪證據。他在一審、二審均判處3年6個月徒刑，最高法院近日確定刑期，除了須入獄服刑外，文泰一還被命接受40小時性暴力治療課程，並於5年內不得從事兒童與青少年相關產業，此案也被外界視為韓國偶像圈歷來，最具震撼性的性侵醜聞之一。
姜至奐／把同事帶回家性侵
姜至奐是一名演員，代表作包含《夏日香氣》、《快刀洪吉童》。他於2019年7月在公司聚餐後，邀請同事回家續攤，卻趁著深夜進入房間性侵A女，並對B女做出不當行為。A女當晚傳訊向友人求救「我現在被關在這裡」，警方獲報後到場逮捕。姜至奐辯稱酒後斷片，但法院仍判處2年6個月徒刑、緩刑3年，並須接受性暴力治療與社會服務，他也隨即被公司解約，自此淡出演藝圈。
趙敏基／教師特權性騷後輕生
#MeToo運動在南韓延燒期間，資深演員、最強綠葉的趙敏基，遭到多名清州大學女學生指控，指他利用教授身分，多次性騷擾甚至性侵。警方原定展開調查，卻在約談前3天，趙敏基留下道歉信後輕生，2018年3月被發現陳屍於停車場倉庫旁，享年52歲，案件也因此未能釐清全貌。
外型亮眼、活躍於台北信義區夜生活圈的180男模張越河，今天遭女大生A小姐指控性侵，根據《鏡週刊》報導，A小姐表示2人於9月透過社群認識，10月初因拍攝行程首次見面，對方言談自信、態度友善，讓她逐漸卸下心防，拍攝結束後共進晚餐時，張越河開始出現不當言語，並以工作為由邀她短暫返家休息。A小姐指出，進入住處後她曾明確拒絕，仍遭強行侵犯，事後已驗傷並報警，目前案件進入司法程序，不過張越河則指出A女爆料與事實不符，已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。
📌張越河完整聲明：
大家好，我是越河。
針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。
本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。
在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。
最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。
一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。
聲明人：越河
中華民國114年12月29日
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995