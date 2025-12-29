2025年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）豪華稅最終結算結果正式出爐，紐約洋基成為外界關注焦點之一。根據聯盟辦公室的最終核算，洋基團隊薪資達到3.2億美元，需繳納高達6180萬美元（約合新台幣19.4億元）的豪華稅，相關款項將於1月21日前繳清。由於連續三年超過豪華稅門檻，洋基被視為「重犯」，因此承擔最高級距的懲罰。
洋基要繳豪華稅 選秀權也被罰
這份帳單不只體現在金錢層面。由於團隊薪資突破2.81億美元的第三級懲罰門檻，洋基在選秀權上也將付出代價，最高順位選秀籤將被向後調整10個順位，落在第35至第40順位之間。此外，若未來簽下曾被提出合格報價（Qualifying Offer）的自由球員，洋基還將失去第二與第五輪選秀權，並被扣減2027年國際自由球員簽約金池100萬美元。
隊媒《Yanks Go Yard》指出，這樣的結果，讓外界不禁要問：洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）是否該對總管凱許曼（Brian Cashman）的資源運用負起更明確的問責？
報導直言，問題並非單一賽季的支出，而是長期決策的累積。洋基在上個休賽季遲遲未補強三壘，直到戰力問題惡化後，才倉促交易換回麥克曼恩（Ryan McMahon），不僅在2025年多增加450萬美元薪資負擔，2026至2027年更合計要再吞下3200萬美元。評論質疑，若球團最終仍認定該球員需要更好的搭配，為何不在市場選項更充足時及早處理，反而付出選秀權與更高成本？
凱許曼慣用策略失效 如今反噬洋基
此外，凱許曼長年慣用「拉長年限、壓低平均年薪（AAV）」的方式來調整豪華稅帳面數字，卻屢屢在後期反噬球隊。像是希克斯（Aaron Hicks）早已於2023年離隊，但洋基在2025年仍須支付其年薪，2026年甚至還有100萬美元買斷金；勒馬修（DJ LeMahieu）即便未再為球隊出賽，其合約仍在2026年計入1500萬美元的豪華稅計算。相較其他球隊更靈活運用延遲支付（deferred money）來操作帳面，洋基的做法顯得僵化而缺乏前瞻性。
評論認為，洋基如今陷入「既害怕再浪費金錢、又被過去錯誤綁住手腳」的惡性循環，反而無法有效運用龐大資源打造具競爭力的陣容。史坦布瑞納相較其父親作風更為放手，雖有其正面意義，但外界直言，若再放任管理層效率低落、卻持續承擔高額豪華稅與戰績落差，勢必進一步消磨球迷耐心。
在洋基球迷等待總冠軍已久的背景下，這份「昂貴卻回報有限」的豪華稅帳單，恐怕將成為史坦布瑞納是否對凱許曼取行動的關鍵分水嶺。
消息來源：Yanks Go Yard
