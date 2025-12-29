我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受《Swing Latino MLB》頻道專訪，分享自身棒球生涯，談到離開美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）體系轉赴日本職棒（NPB）的經驗，魔鷹直言，赴日打球改變他非常多，尤其是學會放下自尊，讓他從純力量打者轉為會思考的打者，他點名最難打的投手是千賀滉大，「他的『幽靈指叉球』是真實存在的，完全無法分辨。」2018年魔鷹離開大聯盟體系，轉戰亞洲棒球，首站前往亞洲最高殿堂日本，談到赴日掏金的經歷，魔鷹分享當時的契機，「我在老虎隊的機會開始變少，那種感覺很煎熬，你知道自己有實力，但空間被壓縮了。當時我在多明尼加打冬聯，試著保持狀態。就在那時候，日職的中日龍隊找上了我的經紀人。」魔鷹坦言當時心裡很猶豫，「因為去亞洲意味著你要離開熟悉的體系。但我問了一些有經驗的前輩，他們告訴我如果想證明自己還能打，日本是一個完美的舞台，但你要做好吃苦的準備，『如果你帶著大聯盟球員的自尊去日本，你3個月內就會打包回家。』」魔鷹說，抵達日本的第一件事，就是放下「自尊」，「我是去那工作的，不是去那裡當大牌的。在日本，棒球是一門嚴謹的學問。那裡的訓練量簡直是瘋狂。在美國，春訓可能下午2點就結束了；但在日本，我們早上8點到球場，有時候練到太陽下山還在練。」魔鷹直言，最讓他驚訝的事情，「即使我是洋砲，教練還是會要求我練習『基礎中的基礎』。例如接滾地球、練習跑壘、甚至是練習基本的觸擊。起初我心裡會想『我是來打全壘打的，為什麼要練這個？」但我很快就明白，這是他們的文化。他們在測試你的韌性和服從度。」魔鷹直言，若洋將不願意執行團隊戰術，或是練習遲到，球隊會毫不猶豫把洋將下放二軍，不管他領多少錢。魔鷹認為，日本人非常強調基礎，甚至是過度強調。即使是洋將，也得跟18歲的新人一起在烈日下練接球、練跑壘，一練就是好幾個小時。如果展現出一絲不耐煩，教練團就會覺得你沒心，「我當時告訴自己，既然來了，就徹底融入。我開始觀察他們的細節，雖然累，但那確實讓我的守備和跑壘意識變得更好。」魔鷹說，日語的「は（是）」就是一切，「不管教練對你的打擊姿勢有什麼意見，或者要你多跑10趟衝刺，你唯一的回答就是『は』。日本人非常看重『態度』，如果你展現出你願意為了團隊犧牲、願意像新人一樣學習，他們會給你無限的支持。我在中日龍隊時學到了這種謙卑，這反而讓我能夠更冷靜地觀察日本投手的球路。」談到日本投手特性，魔鷹直呼，控球精準程度令人毛骨悚然，「在美國，投手可能投出100英里，但球會亂竄；但在日本，投手可能投92英里，但可以連續5顆球都塞在同一個邊角，誤差不到1公分。」魔鷹說，與日本投手對決，必須要很有耐心，「如果去追打那些投得太精準的球，這必死無疑。你必須等，等到他第6、7 顆球終於偏離了那個精準區。這是一場耐心的戰爭，如果你心急，日本投手會玩死你。」另外，魔鷹提到佐佐木朗希，「他的球速真的非常、非常快。但我對到他時他還很年輕，雖然球速驚人，但你還能透過觀察他的動作找到節奏。」至於千賀滉大，魔鷹直言是最恐怖的投手，「他的『幽靈指叉球』是真實存在的。你在打擊區看球過來，心裡想著『這球進來了，我要轟掉它！』結果等你揮棒時，球已經掉到地上了。他的出手動作和直球完全一樣，你根本無法分辨。」魔鷹坦言，在日本徹底改變了自身的打擊觀念，「它讓我從一個『純力量打者』變成了一個『會思考的打者』。現在在台灣，我看到很多年輕球員只追求用力揮棒。我會用我在日本學到的經驗告訴他們『觀察』比『揮棒』更重要。 如果你能學會日本人的那種細膩與耐心，再加上我們原本的力量，你就能在亞洲立於不敗之地。」