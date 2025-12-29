我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受《Swing Latino MLB》頻道專訪，分享來台打球的經驗，魔鷹表示，自己在雄鷹不僅僅是位洋砲，還要肩負「大哥」的角色，帶領新軍一步步成長。魔鷹指出，總教練洪一中給予他的信任度，讓他在台灣打球非常自在，「最重要的是，比起敲全壘打，看到年輕隊友們進步，這更有成就感。」2024年，中職新軍台鋼雄鷹升上一軍，魔鷹帶著打擊天賦加盟，他表示雄鷹是一支非常特殊的球隊，「它是中職的一支新軍。我是他們升上一軍後，球團簽下的第一批外籍球員。這裡的環境跟日本很不一樣，雖然同樣在亞洲，但台灣的球迷非常熱情，應援節奏非常快，整場比賽都在跳舞尖叫，整場比賽你都能感受到那種『能量』。」魔鷹說，加盟雄鷹對他來說是全新的體驗，「雄鷹是一支極度年輕的球隊。隊友大多只有20、21 歲，甚至有些人才剛從高中畢業。我不僅要負責打全壘打，我還得在休息室扮演『大哥』的角色。我會跟他們分享我在大聯盟、日職學到的東西。」魔鷹透露常跟隊友們說，「職棒不是看你打得好不好，而是看你如何面對失敗。」 魔鷹認為，年輕的隊友們遇到挫折很容易喪失信心，「我必須在那裡支撐他們。」魔鷹直言，他非常喜歡總教練洪一中，「他是台灣棒球界的傳奇。拿過非常多次總冠軍，對比賽的理解非常深。他對我非常信任，給我的任務非常簡單明確，『魔鷹，我不需要你做短打或花俏的戰術，我需要你發揮你的長處，把球打出球場，帶動球隊的士氣。』 魔鷹指出，洪總盼自己能成為年輕球隊的重心，「這種信任讓我在台灣打球感到非常自在。」魔鷹連續2年拿下中職全壘打王，他表示最自豪的並非數據，而是看到球隊的進步，「我們雖然是新球隊，但我們展現出了競爭力。我常在休息室跟這些年輕人聊天，教他們怎麼調整心態。看著這群孩子進步，比我多打1支全壘打還有成就感。」