台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受《Swing Latino MLB》頻道專訪，分享打球的啟蒙與故事，魔鷹身長在單親家庭，由母親一手帶大，起初魔鷹母親不允許魔鷹接觸棒球，因此魔鷹只能透過電視轉播揣摩打擊姿勢。直到接受正規訓練，魔鷹才發現能靠棒球改善家計，他發憤圖強，為的就是拿到職棒簽約金，最後成功簽約底特律老虎隊，我記得我跟她說的第一句話是，『媽，妳不用再擔心了，我們現在有錢了，我會買一間新房子給妳。』」魔鷹出身在波多黎各，但成長於多明尼加，談到棒球起步，魔鷹認為自己相當特別，「在多明尼加，街頭棒球是生活的一部分，但我母親從不讓去街上跟其他小孩混。她總覺得外面太危險、太亂，怕我學壞，所以她會把我關在家裡。那時候我唯一的娛樂就是看電視上的棒球轉播。」魔鷹生長在單親家庭，家中還有2位妹妹，都由魔鷹母親一手帶大，「我媽對我有一種近乎『瘋狂』的保護慾。」魔鷹說，自己可以算是看電視學打球，「我會盯著螢幕看那些球員怎麼揮棒，然後我在家裡的院子隨便找一根長一點的樹枝，在那裡對著空氣揮舞。」魔鷹說，母親看他天天揮棍子，就像著了魔一樣，才漸漸意識到，兒子不是開玩笑，是發自內心地熱愛棒球。魔鷹說，雖然母親很保護他，但也是最愛他的人，「當她看到我對棒球的執著，加上那時候我長得比同齡的孩子都要高大，她終於決定讓我去參加一些有組織的正式訓練計畫。那是我人生第一次握到真正的球棒，而不是院子裡的樹枝。」開始接受正規棒球訓練後，魔鷹發現可以靠著這項運動改善家裡的困境，「我看到身邊有些球員因為被簽約而改善了家裡的環境。我回頭看著我媽，她一個人辛苦工作養我們三個，家裡的房子很破舊。我對自己說，『如果你能打好棒球，這就是你報答媽媽的方式。』這不只是為了好玩，這是為了讓我們家脫離貧窮的門票。」也因為有了改善家境的想法，魔鷹做了重大決定，轉學至「主日學校（Escuela dominical）」，「就是那種給成人或有特殊工作的人讀的學校，一星期只上課一天。這樣我從週一到週六，從清晨到黃昏，都能把自己泡在訓練營裡。不過魔鷹的母親很擔心他的學業，「但我告訴她，『媽，相信我這一次，我會讓妳搬出這個地方。』她看著我的眼睛，選擇了相信我。」最終皇天不負有心人，魔鷹獲得底特律老虎隊簽約，成為一位職業球員，並獲得簽約金，「我第一時間就去找我媽。你要知道，在那之前，我們家過得很辛苦，我媽一個人撐著這個家，房子很破舊。當我拿著合約告訴她我被簽下了，我記得我跟她說的第一句話是，『媽，妳不用再擔心了，我們現在有錢了，我會買一間新房子給妳。』」魔鷹透露，母親當下聽到他說的話，馬上落淚，但那是喜悅的眼淚，「她一直覺得我是個瘋狂的孩子，整天在院子裡拿樹枝亂揮。但那一刻，她明白我所有的堅持都是為了她。我告訴她，我會給她更好的生活，我會給姊妹們更好的未來。我對她說，『妳為我犧牲了這麼多，現在輪到我為妳犧牲了。』魔鷹說，當時的簽約金在並不是什麼天文數字，但對於當時的魔鷹一家來說，就是拯救全家的希望。魔鷹後來買了一間房給母親，「那是我的第一優先。在我想著要買車或買任何奢侈品之前，我做的第一件事就是安頓好我的家人。這就是為什麼我在場上總是這麼拚命，因為我永遠記得那個簽約的下午，我對我媽許下的承諾。」