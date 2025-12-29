我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受《Swing Latino MLB》頻道專訪，他表示，自己從不去搜尋關於自己的評論，因為對心理沒有幫助，「我完全尊重批評，但批評我的人並不完全了解我，不清出我的真實生活，如果因為一句話就趕到憤怒、難過，那就輸了。」魔鷹也提到未來規劃，他計畫再打2年，退役後完全不考慮擔任教練，他想重返校園，研究工程、計算機科學，「當我放下球棒，就會展開與棒球無關的新人生。」魔鷹表示，自己從不去看網路評論，「我從來不主動去搜尋自己的名字，也不去看那些評論。因為那是沒意義的，對我心理健康沒有幫助。」他將球迷視為「客戶」，「他們買票進場，或者訂閱頻道看球，他們就有權力要求產品（球員）的品質。如果我打得好，他們歡呼；如果我打得不好，他們批評甚至噓我，這都是生意的一部分，我完全尊重。」魔鷹直言，「很多時候，批評你的人並不了解你的真實生活。他們不知道你前一天晚上是不是因為家裡的事沒睡好，或者你正帶著傷在打球。」魔鷹坦率表示，對於這些「出於無知的言論」，他會選擇寬容與無視，「如果我天天在意網路上的話，我根本沒辦法走上打擊區。」魔鷹認為，如果因為一個不認識的人寫的一句話就感到憤怒或難過，那就輸了，「如果我讓這些聲音進入我的腦袋，我產生了焦慮，那我隔天就沒辦法在打擊區上專注。我只對我的教練、我的隊友和我的家人負責。」現年34歲的魔鷹，休賽季與雄鷹簽下一紙69.5萬美元（約新台幣2189萬元）的新合約，下一季確定會繼續在台灣打球。對於未來的規劃，魔鷹認為自己的身體還能再打2年左右，「我目前的重心完全在亞洲，我已經習慣了這裡的節奏。」不過魔鷹表示，退役後，非常確定自己不打算當教練。魔鷹直言，「我的人生不想只有棒球。我熱愛棒球，它給了我一切，但我還有另一個夢想。我從小就對科學和技術非常感興趣，我非常熱愛讀書。魔鷹計畫退役後要重返校園，「我想去鑽研工程學、計算機科學或是機器人技術。我很喜歡鑽研機械和電腦運作的原理。」魔鷹想向世界以及女兒證明，「魔鷹除了能打全壘打，他還有一顆能思考、能解決複雜技術問題的大腦。」魔鷹說，當他將球棒放下時，就會重拾書本，開啟一段與棒球無關的新人生，「那對我來說才是真正的挑戰。」