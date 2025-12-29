我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受《Swing Latino MLB》頻道專訪，今年季中歷經喪妻之痛，他未拋下球隊返鄉，反而選擇留在球場奮戰。魔鷹表示，妻子離世那段期間，是他人生最黑暗的時刻，但他告訴自己要堅強，每天把自己的背上情緒鎖上，直到賽後回家才崩潰大哭。他直言，必須為了2位女兒繼續走下去，「因為媽媽不在了，我就是她們唯一的支柱。如果我崩潰了，她們的防線也會跟著瓦解。」魔鷹今年季中入選明星賽，原本妻子計畫來台，卻意外離世，魔鷹緊急退賽處理喪事，原以為魔鷹會離隊返鄉療傷，但他卻留下來打完賽季。魔鷹說，妻子離世時，雄鷹球團給了他很大的空間與溫暖，「他們說可以讓我馬上回家，想待多久就待多久，完全知道我正在經歷什麼。但他們也尊重我的決定，也就是繼續留在場上完成球季。我之所以選擇留在台灣繼續打球，是因為我知道我的妻子不希望我因為她而放棄。」魔鷹表示，妻子一直是他最強大的支柱，「選擇留在台灣，這不是因為我不愛她，正因為我愛她，才要完成我們共同對這份事業的承諾。如果我跑回家，她會覺得自己毀了我的職業生涯。我選擇留在台鋼雄鷹打完這個賽季，是為了向她致敬。」魔鷹坦言，那是他人生中最黑暗的一段時間，「那段時間我每天都在戰鬥。我每天下午準時出現在球場，穿上制服。在隊友和球迷面前，我必須表現得很堅強。我對自己說，『現在你是魔鷹，是球隊的4棒打者，你來這裡是為了打仗。』」魔鷹強迫自己把悲傷關在盒子裡，直到晚上比賽結束，回到家才允許自己崩潰，「我會放聲大哭，看著手機裡她的照片，或者跟家裡的兩個女兒視訊，那種孤獨感是無法形容的。但我告訴自己，我不能在女兒面前倒下，因為媽媽不在了，我就是她們唯一的支柱。如果我崩潰了，她們的防線也會跟著瓦解。」魔鷹表示，為了2位女兒，他必須堅強的站起來，「我告訴她們，媽媽去了一個更好的地方，她現在是天使，在天上守護我們。我有責任要把她們扶養長大，這是我對妻子的承諾。」魔鷹直言，在台灣的每一場比賽，都是為了女兒們而打，「當我擊出全壘打繞壘時，我會指著天空，那不是表演，那是真的在跟她說話。」魔鷹也給正面臨痛苦時刻的人勉勵，「不要一直去回想她生病、痛苦的最後那些畫面，你要強迫大腦去回憶那些美好的、充滿光的時刻。去想你們一起吃冰淇淋的時候，一起在沙灘散步的時候，一起看電影大笑的時候。」魔鷹直言，「『死亡只是肉體不在，但頻率是永遠存在的。』 只要保持那個快樂的頻率去思念她，她就永遠活在你的身體裡，她就從未離開。如果一直沉溺在黑暗中，她在天上也會跟著你一起受苦。所以我選擇為了讓她驕傲，而每天在場上奮力揮棒。」