金州勇士在3連勝之後輸給了多倫多暴龍，本季這支球隊從未打出4連勝過。在稍微起勢之後，輸給一支平凡的對手；在剛剛打出精彩的水準後，在一個極其的簡單中失誤，這就是本季的勇士隊。柯瑞（Stephen Curry）正打出生涯最佳的籃球，但他的表現無法幫助勇士克服體質問題。灣區欠缺運動能力的罩門在對暴龍的比賽中展露無遺，他們被對手在禁區攻下了70分，這基本上是其整場得分（141分）的一半。
被巴恩斯打爆 勇士體型劣勢顯露無遺
巴恩斯（Scottie Barnes）今天上場42分鐘，可說是徹底在勇士禁區內翻江倒海，這位203公分的前鋒，完全打爆了勇士內線。開點有趣的玩笑——他比很多勇士中鋒都還高、運動能力還更好，今天刷出史詩般的23分25籃板10助攻3抄截1阻攻，簡直是把自己打成了約基奇（Nikola Jokic）。
賽後有記者問為什麼不讓稍微能提供一些禁區對抗的戴維斯（Trayce Jackson-Davis）出賽，科爾（Steve Kerr）的回答很直接，因為場上需要更多空間，所以這一場球隊需要有投射能力的中鋒，就是霍福德（Al Horford）與波斯特（Quinten Post），因此選擇DNP戴維斯。
這也是勇士目前面臨的基本困境，牠們的體型和運動能力都不夠，導致對方只要有後場和側翼體型夠大，都可以給他們製造十足麻煩。今年勇士多次輸給波特蘭拓荒者，就是這個原因，拳怕少壯，拓荒者確實不是強隊，但年輕的活力卻給予勇士老邁的雙腿造壓力。
勇士因為自身體質不佳，所以要選擇防守、還是射手？變成一個大哉問。他們無法兼得。
勇士需要補強尺寸和運動能力
因此，勇士在交易截止日前的目標應該很明確了，不一定是需要球星級的人物，但勇士需要補強的東西有：尺寸、運動能力，以及一些位置上的靈活性，不能場上總是擺著6尺7吋以下的球員而期待能夠打出不犯錯的籃球。
柯瑞依舊出色，仍有能力作為一支冠軍球隊中最出色的球員，他甚至變得更有效率，根據《The Ringer》給出的數據，他本季的場均觸球次數僅排名隊內第3的球員，如果維持到季末，這將會是他職業生涯所有完整賽季中最低的一次。但其場均28.4的分，卻是近三年最高。
勇士有義務為柯瑞打造冠軍陣容
「37歲的他（柯瑞），仍然能用其他任何球員都做不到的方式，最大化每一次機會。就連「時間老人」在追著Steph跑各種無球掩護與跑動時，都顯得氣喘吁吁。」《The Ringer》寫道，「整季與巴特勒（Jimmy Butler）搭配出賽，不僅讓Curry學會了更多製造犯規的『黑暗藝術』，更重要的是，這讓他能專注於自己最擅長的事情——卸下傳統組織核心的包袱與期待，不必再承擔過多持球與發動進攻的責任。」
柯瑞在無球狀態下扭曲防守的能力，創造了一套全新的「空間語言」，而聯盟至今仍難以完全破解。他的影響力，將會被研究好幾個世代。
如今37歲的他依然在一支落幕中的王朝球隊裡追求生涯第5冠？勇士能夠幫他達到嗎？答案我們將在現在到明年二月的時間裡得到。
