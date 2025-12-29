我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟洛杉磯道奇今年完成衛冕霸業，然整年度戰績不穩定，來自於牛棚戰力未達預期，前守護神史考特（Tanner Scott）成為大聯盟「砸鍋王」，還因傷缺席季後賽，但根據美國媒體「Dodger Blue」報導，道奇球團仍期待史考特健康復出，預計讓他回歸熟悉的布局任務，與新任終結者、MLB名投迪亞茲（Edwin Diaz）合力守護勝利。道奇去年季後以4年7200萬美元（約新台幣22.6億元）網羅史考特，未料這位31歲明星後援成績走樣，例行賽出賽61場，繳出1勝4敗、防禦率4.74、被打擊率2成54，雖拿到23次救援成功，但也砸鍋10次，是今年大聯盟所有終結者中最多，成績與2023、24年被封為「大谷殺手」頂級身手相比，差距甚大。道奇整季例行賽牛棚防禦率高達4.27，排在全大聯盟第21名，史考特也因下半身膿腫手術，缺席季後賽，在球隊迎接新任終結者迪亞茲到來後，據傳球團仍相當期待史考特健康回歸。道奇總裁傅利曼（Andrew Friedman）近期就透露，打算將3連霸希望，押注在史考特之下，他補充道：「他對勝利很渴望，看到球員們奪冠後的反應很有趣，他也很享受那種感覺。我認為這更激發他原本的渴望，希望這份決心，可以讓他在下季成為勝利組的重要成員。」