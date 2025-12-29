62歲的「功夫皇帝」李連杰近來一下被造謠靠換心臟、換血回春，一下又被傳出器官衰竭身亡，關於他的謠言頗多，但他都直球面對。昨（28）日李連杰更在訪談中提到，自己的身後事及遺囑都已經安排好了，「我也是人，我年紀大了也會面對生老病死，我很坦然」。李連杰也勸大家好好珍惜生命、把握時間與親友相處，認為生前陪伴比死後哀悼更有意義。
李連杰否認靠換心續命：面對生死我很坦然
中國節目《時間的答案》昨日播出李連杰專訪，他再度否認換心爭議，強調自己心臟沒病，為什麼要換心，更表示大家一直說少林武僧換心給他，他覺得這對逝者很不尊重，也對於武僧英年早逝一事感到遺憾。
李連杰也指出，自己不會靠這種外力手段來保持年輕，「我也是人，不像你想像的…一個螢幕上的英雄，我年紀大了也會面對生老病死，我很坦然。」
李連杰早已立遺囑 和女兒大方談論身後事
他透露自己和家人不會避諱談論生死議題， 「家人已經習慣了，4、5年前我去尼泊爾，我和我的小女兒坐在房間裡，她拿著電腦對著我說，『你再重說一遍，最新的遺囑』。我們就是這麼公開談的，這在我們家裡都很正常。」
李連杰強調自己已經安排好身後事，女兒甚至會直接問他哪些東西在他死後要變現、哪些東西要捐給博物館傳承下去，他認為這些事情提前做好準備很正常，早在他闖蕩好萊塢時，就有外國媒體問過類似話題，他已立好遺囑不是什麼新鮮事。
若只剩48小時生命 李連杰：看看家人需要我做什麼
主持人也問李連杰，如果生命只剩最後48小時，他想幹嘛？李連杰回答：「我看看孩子需要我做什麼？太太需要我做什麼？我自己沒事」。主持人一聽，訝異問他：「就這麼簡單？」李連杰表示自己早在2003年學完面對死亡的課程後，就很珍惜過每一天日子，沒有什麼遺憾。
李連杰也藉機也勸大家好好陪伴家人、好好過每一天，別搞得像電視劇一樣，親友離世後才後悔沒見到對方最後一面。他說自己人生已經盡可能把所有人情還完，譬如向太（陳嵐）幫過他，他就幫向太拍一部戲；許多老師教他功夫，他無法一一回報，那他就努力把武術傳承下去，自認做到這些事情，人生就沒有遺憾了。
資料來源：微博
