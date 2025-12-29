洛杉磯道奇隊在今年季後補強市場展現極大野心，繼成功延攬後援強投迪亞茲（Edwin Diaz）後，球團補強藍圖再度出現新目標。根據美媒《Clutch Points》記者凱爾曼（Garrett Kerman）指出，道奇正考慮透過交易，向芝加哥小熊隊爭取明星二壘手霍納（Nico Hoerner）加盟，以填補內野防線最後一塊拼圖。
低風險高回報：霍納成為理想目標
現年28歲的霍納，合約將於2026年賽季結束後到期。對於道奇隊而言，獲得霍納代表能在不背負長期鉅額合約風險的情況下，迅速獲得即戰力。霍納職業生涯通算打擊率約.282，並擁有累積131次盜壘的驚人速度，是一名兼具高打擊技巧與出色跑壘能力的穩定型內野手。
交易籌碼浮現：韓籍內野手金惠成與潛力大物萊恩
報導指出，道奇隊若想打動小熊隊，可能的交易組合將包含韓籍內野手金惠成以及潛力投手萊恩（River Ryan）。雖然萊恩被視為道奇農場中的頂級新秀，但由於他剛接受過韌帶重建手術（Tommy John手術），且道奇先發輪值目前在大谷翔平傷癒回歸後顯得極為深厚，這使得萊恩成為潛在的交易籌碼。
目標3連霸：策略性布局未來
記者凱爾曼認為，道奇隊的策略非常明確。透過引進像霍納這樣的即戰力選手，道奇能在不損害財政靈活度的前提下，持續追求2020年代後半段的冠軍。他強調：「以3連霸為目標的道奇隊，正透過即戰力補強，為延續世界大賽霸業奠定穩固基礎。」
消息來源：Garrett Kerman
