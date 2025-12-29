我是廣告 請繼續往下閱讀

在這個休賽季，所有紐約洋基球迷心中只有一個疑問：「總管凱許曼（Brian Cashman）到底要不要梭哈買塔克（Kyle Tucker）？」面對這項選擇題，洋基總管凱許曼卻始終顧左右而言他，這種異常的沉默，正讓布朗克斯的焦慮感直線上升，外傳洋基可能追求具有「高CP值」的外野手貝林傑（Cody Bellinger）。根據《ESPN》預測，休士頓太空人（Houston Astros）強打塔克的新合約價值高達11年4.18億美元（約新台幣131億元），這份天價合約不僅將刷新市場紀錄，也讓洋基球團陷入長考。據傳在洋基介入前，多倫多藍鳥早已與塔克陣營談過接近4億美元的價碼。儘管外界猜測凱許曼可能是在「潛伏」等待出手機會，但洋基遲遲未有動作，更多是考量到豪華稅線與預算控制。消息指出，洋基希望能將團隊薪資控制在3億美元左右，而塔克不僅合約驚人，若涉及交易還需賠上頂級農場新秀（prospects），這讓洋基高層卻步。當塔克的價格令人望而生畏時，洋基似乎已將目光轉向貝林傑（Cody Bellinger）更為實際的目標，。相較於塔克的天價，貝林傑的預估合約約為5年1.25億美元（約新台幣39.2億元），總值上看1.8億美元（約新台幣56.4億元），但這對洋基來說，無疑是財務風險更低的選擇。事實上，貝林傑在剛結束的2025賽季表現不俗，他出賽152場，繳出打擊率2成72、29發全壘打與98分打點的成績單。這份穩定的出賽紀錄與火力輸出，正是洋基極需的左打戰力，也能有效分擔隊長賈吉（Aaron Judge）的進攻壓力。美媒分析，凱許曼目前的沈默並非無所作為，而是在「舒適」與「混亂」之間選擇了前者。與其在塔克的高價競標戰中殺得頭破血流，洋基傾向選擇已經證明身手、且價格合理的貝林傑。看來這個冬天，洋基迷期待的「灑錢秀」可能不會上演，取而代之的，將是精算後的務實補強。