洛杉磯湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次證明年齡對他而言僅是數字。在29日對陣沙加緬度國王的比賽中，詹姆斯打出了加盟湖人以來效率最高的一場代表作，全場13投11中（命中率高達84.6%），率領球隊以125：101大勝對手，成功終止3連敗。今天是台灣時間12月30日也將是詹皇41歲生日，這位代表著這個時代的超級球星生涯仍在上演驚奇，也還是現在進行式。
寫下23年職業生涯新紀錄
即將於本周二（12月30日）滿41歲的詹姆斯，開賽三分鐘內便連進三球奠定基調。根據ESPN數據統計，這場比賽的投籃命中率是他23年職業生涯中排名第三高的紀錄。詹姆斯全場貢獻24分，並與攻下全場最高34分的隊友唐西奇（Luka Doncic）聯手，粉碎了國王隊的防線。
賽後，詹姆斯談到自己與年齡的對抗時，引用了過去為Nike拍攝的廣告創意，霸氣表示：「還記得我拍過那個對抗『歲月老人』（Father Time）的廣告嗎？我現在正與他激戰，而我想說的是，在人生的後九洞（後段生涯），我正在痛扁他。」
關於「詹姆斯障礙」與不老紀錄
詹姆斯的職業生涯已正式邁入第23個賽季，持續刷新由他親手建立的「詹姆斯障礙」。身為NBA史上首位在青少年、20多歲、30多歲及40多歲皆能維持全明星水準的球員，他在2025年期間的場均數據依舊維持在23.9分、7.4助攻與7.1籃板的高水準。截至41歲生日前夕，他的生涯總得分（含季後賽）正朝向史無前例的50000分大關邁進，這項前無古人的神蹟，也讓他在與歷史傳奇如喬丹（Michael Jordan）或賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的對比中，展現了無人能及的職業生涯續航力。
跨世代的傳承與當前定位
在湖人隊目前的體系中，滿41歲的詹姆斯正展現出極高的適應力。他與年僅26歲的唐西奇（Luka Doncic）組成的「跨世代雙核」，是2025年聯盟最具話題性的組合。儘管年齡差距高達14歲，詹姆斯在場上的影響力與球商仍與年輕核心不相上下。此外，與昔日對手、現任總教練瑞迪克（JJ Redick）的合作，也反映出詹姆斯在生涯晚期轉型為「場上指揮官」的成功，他正以實際行動定義何謂現代職業運動員的長期巔峰。
團隊變陣與奇兵現身
湖人隊在聖誕大戰慘敗給火箭後陷入低迷，加上主力後衛里夫斯（Austin Reaves）因左小腿拉傷預計缺陣4周。為了扭轉局勢，總教練瑞迪克（JJ Redick）在週六召開了隊內會議並進行長達數小時的深度練習，週日更罕見地在晚間比賽前加開早晨投籃訓練。
這番苦心收到了成效，湖人隊本季首度達成四節比賽得分全部領先對手的紀錄。除了雙核心表現亮眼外，雙向合約球員史密斯（Nick Smith Jr.）扮演奇兵，開賽連進7球，最終在24分鐘內高效攻下21分，填補了火力空缺。
傷勢疑慮與聯盟戰況
儘管表現神勇，詹姆斯的41歲生日慶祝前夕仍蒙上一層陰影。在第四節剩下5分43秒時，他與國王球星德羅贊（DeMar DeRozan）發生碰撞疑似傷及下背部，隨後提前退出比賽。目前球團尚未公布進一步傷情，球迷屏息以待這位老將能否健康步入41歲。
|類別
|LeBron James 職業生涯紀錄 (截至2025/12)
|總得分
|NBA 歷史第 1（例行賽 42,400+）
|上場時間
|NBA 歷史第 1（超過 58,000 分鐘）
|入選全明星
|21 次（2005-2025 連續入選）
|MVP 獎項
|4 次例行賽 MVP / 4 次總決賽 MVP
|40歲後單場最高
|42 分 (2025/02 對陣勇士)