前日本職業棒球（NPB）養樂多燕子隊投手山本大貴季末遭戰力外，日媒《高校野球ドットコム》報導，有中職球隊曾對山本報價，不過因合約過於嚴苛，山本最後選擇婉拒，改投效業餘球隊「全府中野球俱樂部」。山本去年繳出防禦率1.42的好成績，本季卻因傷所苦，最終僅出賽17場，防禦率上升至5.17，最終結束8年的日職生涯。
山本大貴去年投出「生涯年」 本季末卻遭釋出
現年30歲的山本大貴，2017年日職選秀第3輪加入千葉羅德海洋隊，由於是社會人球員，被球隊視為即戰力選手，不過直到發揮出完整實力，山本花不少時間。《體育報知》指出，山本在2019年與東洋大學的練習賽中，因出現大量四壞球保送，導致單局失掉7分，是山本職業生涯的轉捩點，深感自身能力不足，從那之後便開始不斷努力。
山本職棒生涯第2個轉捩點出現在2022年季中，他被交易至養樂多隊，他以耐投的體力作為武器支撐著養樂多隊的牛棚，在2023年、2024年連2季出賽滿40場，去年更繳出防禦率1.42的好成績，年薪還因此大幅提升至3000萬日幣（約600萬新台幣）。
山本大貴轉戰業餘球隊 日媒報導曾有中職球隊開價
本季山本受到傷勢影響，僅在一軍出賽17場，防禦率上升至5.17，並在季末收到戰力外通告，即便參與戰力外測試，仍未獲得其他球隊青睞。日媒《高校野球ドットコム》指出，休賽季曾有中職球隊向山本開出報價，但由於合約條件較為嚴苛，在考量家庭狀況後，山本決定結束職棒球員生涯。
不過山本並未卸下球衣，而是轉戰業餘球界，改投效「全府中野球俱樂部」，山本接受《體育報知》的採訪，他回顧過去8年的職棒生涯，已經竭盡全力，「雖然是個有起有落的職棒人生，但很快樂，我沒有遺憾。」
總計山本在日職一軍出賽121場，拿下5勝1敗、22 次中繼成功、1 次救援成功。對於今後的目標，山本表示，「如果能將在職棒的經驗回饋給球隊就好了，目標是帶領球隊打進都市對抗賽。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年30歲的山本大貴，2017年日職選秀第3輪加入千葉羅德海洋隊，由於是社會人球員，被球隊視為即戰力選手，不過直到發揮出完整實力，山本花不少時間。《體育報知》指出，山本在2019年與東洋大學的練習賽中，因出現大量四壞球保送，導致單局失掉7分，是山本職業生涯的轉捩點，深感自身能力不足，從那之後便開始不斷努力。
山本職棒生涯第2個轉捩點出現在2022年季中，他被交易至養樂多隊，他以耐投的體力作為武器支撐著養樂多隊的牛棚，在2023年、2024年連2季出賽滿40場，去年更繳出防禦率1.42的好成績，年薪還因此大幅提升至3000萬日幣（約600萬新台幣）。
山本大貴轉戰業餘球隊 日媒報導曾有中職球隊開價
本季山本受到傷勢影響，僅在一軍出賽17場，防禦率上升至5.17，並在季末收到戰力外通告，即便參與戰力外測試，仍未獲得其他球隊青睞。日媒《高校野球ドットコム》指出，休賽季曾有中職球隊向山本開出報價，但由於合約條件較為嚴苛，在考量家庭狀況後，山本決定結束職棒球員生涯。
不過山本並未卸下球衣，而是轉戰業餘球界，改投效「全府中野球俱樂部」，山本接受《體育報知》的採訪，他回顧過去8年的職棒生涯，已經竭盡全力，「雖然是個有起有落的職棒人生，但很快樂，我沒有遺憾。」
總計山本在日職一軍出賽121場，拿下5勝1敗、22 次中繼成功、1 次救援成功。對於今後的目標，山本表示，「如果能將在職棒的經驗回饋給球隊就好了，目標是帶領球隊打進都市對抗賽。」