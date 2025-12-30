我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（如圖）得知好友曹西平死訊，感到十分難過。（圖／記者嚴俊強攝影）

綜藝天王發聲 一時間太多感觸：歷歷在目

《來電50》戰友情深 昔日並肩身影成追憶

▲何篤霖得知曹西平死訊，一度說不出話。（圖／翻攝自臉書@何篤霖 Ho Tu Lin）

直播中得知噩耗 溫哥華鏡頭前一度泛淚

曹西平 享壽 66歲

資深藝人曹西平昨（29）日驟然離世的消息曝光後，演藝圈震動不已，許多圈內好友紛紛發聲悼念，綜藝天王吳宗憲也第一時間向《NOWNEWS今日新聞》回應，語氣低調卻情感濃烈，他以簡短卻沉重的文字表示，對突如其來的噩耗感到「難過、震驚」，而曹西平昔日戰友何篤霖也在今日清晨直播時難過淚崩。吳宗憲向記者坦言，得知曹西平死訊後，過往回憶瞬間湧上心頭，加上自已剛睡醒頭腦思緒還沒理清，情緒複雜到一時之間難以成文，並表示自己只能以「為他禱告」作為最後的祝福，雖然只有短短幾句話，卻處處流露出對老友離世的深切不捨。事實上，曹西平與吳宗憲的感情十分深厚，2015年金鐘獎時，時任評審團主委藍祖蔚提到綜藝節目「品質乏善可陳」後，曹西平第一個跳出來公開力挺吳宗憲，並且揚言要包圍文化部，如今斯人已逝，吳宗憲也難掩難過。此外，曹西平生前與何篤霖、郭靜純曾共同主持經典綜藝節目來電50，3人之間的革命情感至今仍被觀眾津津樂道，多年來這段合作不僅是工作夥伴，更像是彼此扶持的戰友。如今其中一人先行離開，過往在棚內並肩作戰的畫面，也成為何篤霖心中難以抹去的回憶，讓這則噩耗顯得格外沉重。事實上，曹西平不只在螢光幕前犀利直言，在私下也常以過來人身分提點後輩，何篤霖曾在2018年出席活動時回憶自己歌手出道初期，唱片銷量亮眼、收入逐漸增加，正值意氣風發之際，卻被曹西平一句話當頭棒喝：「你以為可以一輩子當偶像嗎？如果哪天沒工作、老了沒錢，你要住哪裡？」這番話讓他瞬間清醒，開始認真規劃未來，養成存錢、置產的習慣。多年後，他不僅擁有數棟房產，也始終維持節儉作風，這份改變，成了他心中對曹西平最深的感念。近日何篤霖人在加拿大溫哥華，於台灣時間30日清晨開直播與粉絲互動，卻在留言區看到曹西平離世的消息，當場愣住，儘管他努力穩住情緒，仍難掩哀傷，眼眶泛紅。他坦言自己個性內向，不習慣立即宣洩情緒，需要時間慢慢消化這份震撼與失落。在直播中，何篤霖以「生命就像列車」形容人生的必經過程。他感性表示，每個人都會在某一站下車，這是無法避免的旅程。但何篤霖仍希望身邊的朋友們能好好照顧自己，平安健康地陪伴彼此久一點，「大家一起晚一點下車」，面對好友驟逝，他也分享當下的心願，從宏觀的世界和平，到最簡單的家人平安，都是此刻最真實的期盼。直播結束後，他也表示會主動聯繫郭靜純，將這個令人心碎的消息轉告多年夥伴。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套