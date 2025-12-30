NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星詹姆斯（LeBron James）今（30）日迎來 41 歲生日。即便已步入職業生涯的第23個賽季，這位「不老傳奇」依然維持著全明星等級的競爭力。在昨（29）日湖人大勝國王的比賽中，詹姆斯展現極高效率，全場13投11中狂砍24分、5助攻，甚至多次上演震撼全場的戰斧式暴扣，用場上表現向世人宣告，年齡對他而言只不過是數字。連「同齡人」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）都不禁感嘆：「我連早上起床都很困難。」
「我早上下床都很困難，膝蓋甚至還得打針。」瑞迪克自嘲道，「我的身體已經老了、垮了。就像老話說的，不用則廢，而我自從不再上場運動後，感覺整個人都徹底動不起來了。」雷迪克這番話不僅逗笑在場媒體，也側面襯託出詹姆斯能將體能維持在巔峰狀態是多麼不可思議的成就。
數據顯示，40歲後的詹姆斯在得分產出上與10年前、20年前幾乎無異，但得分效率卻隨著年齡增長大幅提升。
40歲後數據更驚人！真實命中率創生涯新高根據數據統計，詹姆斯自40歲以來的場均表現為23.9分、7.5籃板、7.1助攻，維持著全能身手。若將詹姆斯職業生涯的3個黃金十年進行對比，更可以發現他恐怖的「逆生長」軌跡。20歲時，詹皇平均可攻下29 分、7籃板、7助攻，真實命中率57%；30 歲時則平均入帳25分、7籃板、7助攻，真實命中率57%；40歲時場均還能有24分、7籃板、7助攻，真實命中率更是來到生涯新高的61%。
