▲資深藝人曹西平昨（29）日晚間10點多被發現在家中過世，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

胞兄接獲通知 表明不願出面處理後事

獨自扛債送父最後一程 手足冷眼成最大傷痛

資深藝人曹西平於昨（29）日深夜驚傳在新北市三重區住處離世，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈，警方指出，晚約10時許，曹西平的34歲乾兒子吳姓男子返回住處後，發現他倒臥於房間內，已無呼吸心跳，隨即報案求助，救護與警方到場後，確認曹西平已明顯死亡，現場未見外力介入跡象，初步排除他殺可能並同步聯繫曹西平的哥哥，不過對方表示不願意出面處理，也將曹家兄弟鬩牆的舊聞搬上檯面。警方依程序聯繫曹西平的直系親屬，並成功通知其胞兄，不過對方在得知噩耗後，明確表示不願出面處理相關後事，因此基於程序考量，警方隨後將遺體送往板橋殯儀館暫時冰存，並報請檢方進行刑事相驗，以進一步釐清確切死因。由於家屬未即時出面，後續相關行政與法律程序，勢必更加複雜，也再次引發外界對曹西平家庭關係的關注。事實上，曹西平生前曾多次公開提及自己「沒有家人」，直言母親過世後，家庭關係徹底變調，他不只一次在節目與社群中控訴母親喪禮期間，兄弟之間冷漠以對，甚至連基本的孝服與送行儀式都未能齊全，讓他至今仍難以釋懷，對他而言那不只是家庭失和，而是一種長年累積、無法修補的情感斷裂。曹西平也曾在節目中透露，父親名下的多筆房產其實背負沉重負債，在高利率年代，他獨自承擔每月近15萬元的貸款壓力，只為讓父親晚年無虞，然而在父親病危、急診搶救的關鍵時刻，陪伴在醫師面前、做出生死抉擇的，仍只有他一人，多年後回想這段過往，他仍忍不住哽咽表示，理智上能理解，但情感上始終無法接受。在處理完父親後事後，曹西平卻反遭手足質疑侵占產權、爭奪遺產，讓他澈底心寒，他生前已公開表態，與曹家人多年沒有任何聯繫，並強調若自己離世：「絕不會讓任何姓曹的人插手！」他也透露自己早已預立遺囑，將名下財產全數留給長年陪伴、照顧他的乾兒子Jeremy。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套