66歲資深藝人曹西平傳出猝逝消息，引發各界震驚。回顧過往，曹西平曾擔憂「孤獨死」，坦言年紀漸長、生活單身，最怕的是身體出狀況卻無人即時發現，如今卻不幸發生憾事。高齡獨居該如何預防孤獨死，國健署提醒民眾應該提早為晚年生活與健康安全做好準備，建立固定聯繫機制，像是每日報平安，家中備有緊急求救設備、智慧穿戴裝置，都有助於降低高齡獨居風險的方式。
猝死高風險族群
根據衛生福利部統計，心臟疾病長年位居台灣十大死因前段班，其中不少案例屬於「突發性心臟事件」，常見原因包括心肌梗塞與致命性心律不整，發作時間短、症狀急，若未能即時送醫，死亡風險極高。國民健康署也指出，65歲以上長者屬於心血管疾病高風險族群，若合併高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸或長期壓力，發生猝死的機率將明顯增加。國健署強調，定期健康檢查、慢性病控制與生活型態調整，是降低猝死風險的關鍵。
行政院主計處：全台獨老約70萬人
依行政院主計總處民國109年人口住宅及普查統計，65歲以上老人獨居比例約15.6%，估算全台獨老有70萬人，而在民國111年老人獨居狀況分析報告，國內獨居老人以65歲到69歲族群占29.9%最多，80歲以上占28.2%；且女性占6成以上，獨居原因以喪偶最多。
獨老者每日報平安，建立聯繫機制
台灣快速邁入高齡化社會，獨居長者人數逐年上升，一旦發生急病或意外，若缺乏即時通報與照應機制，便可能演變成外界俗稱的「孤獨死」。因此，政府近年持續推動社區關懷據點、長照服務與科技輔助照護，目的即在於及早發現、及時介入，降低憾事發生。
國健署也提醒，預防不僅仰賴醫療體系，日常生活中建立「固定聯繫機制」，如每日報平安、使用緊急求救設備或智慧穿戴裝置，都是目前實證上有助於降低高齡獨居風險的有效方式。
資料來源：國健署、衛生福利部
