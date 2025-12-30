我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平最早以「動感偶像」的形象擄獲不少女學生的喜愛，對於造型很重視，髮帶一度是他標榜的重點，在當年台灣演藝界獨樹一格。（圖／摘自 Lim Hong Huay FB）

▲曹西平第2張專輯《九月星空》推出在被華視封殺、中視暫不邀上節目的尷尬期，成績難免受到影響。（圖／摘自 Lim Hong Huay FB）

▲曹西平（左）偶像歌手時期造型時髦，和當年的紅牌玉女江玲（右）也曾有合作。（圖／摘自 Lim Hong Huay FB）

▲曹西平雖已逝，生前在綜藝節目中的表現卻長留觀眾心中。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團 FB）

資深藝人曹西平昨（29）日在家中猝逝，享壽66歲，讓不少觀眾感到遺憾與懷念。他最初以動感偶像歌手之姿迅速崛起，擁有廣大少女粉絲的喜愛，後期卻是以言詞犀利、真性情的形象長留觀眾心中，尤其戴著墨鏡、吹哨子罵人「醜八怪」，幾乎成為註冊商標。演藝人生之外，他也經歷過戲劇化的跌宕起伏，就算不刻意維持幕前曝光，知名度始終不墜。出身自台中醫生世家的曹西平，原本無需為生活憂心，可以把心力放在衝演藝事業上，一開局就有讓人豔羨的條件，他前3張專輯就出現〈野性的青春〉、〈熱情的姑娘〉這兩首畢生代表經典歌曲，贏得不少女學生的崇拜，出道即攀上高峰，加上造型時髦、洋派，和過往的男歌星風格不太相同，給人極深印象，不僅成了綜藝節目常客，連電影公司都來簽約，看似會走上影歌雙棲的康莊大道。但人生就充滿意外，他原本遊走3台，可是一次在秀場和其他藝人聊到跟電視台簽約，脫口而出表示當雲遊3台的自由藝人很好，像華視就是因為沒有男歌星，才會找「外來客」上節目，這一番話被有心人士傳出去，讓他遭到封殺。之後又被中視嫌曝光度過高、暫不邀請，碰上事業危機，之後才與華視和解、簽約成為旗下藝人，受到力捧而打開僵局。那時，曹西平的直言無諱就已造成部分殺傷力，大多數觀眾卻都還不能預見，這將成為他日後最被熟記的特色。他能歌擅舞，又有不錯的經濟條件可以不時出國觀摩其他地區的藝人表現，曾經期許自己成為華人區的西城秀樹，對於演出造型很用心，更從廣播主持磨練出流利的口才，認為藝人就是要「敢言、有特色」，不能平庸，成為「醜八怪」這個招牌哏誕生的動力。他在節目中「直言不諱」、「愛發脾氣」，每當後輩接不到哏、反應太慢或打扮不合他意時，就會拿出標誌性的哨子狂吹，並大罵一句「醜八怪！」或「醜死了！」，久而久之，觀眾看到他出現，反而期待他的哨子聲和罵聲，大大拉近與年輕一輩、不熟悉〈野性的青春〉和〈熱情的姑娘〉觀眾的距離。隨著年紀增長，曹西平越來越做自己，早年在綜藝節目裡妙語如珠傳達歡樂氣氛，在人生的連串波折後，他也不再壓抑，看不順眼的就罵，從動感偶像變成直白、真性情的哨子大叔，雖然也曾經明顯惋嘆不如當紅時風光，負面情緒彷彿要衝出螢幕、直撲向觀眾，但他堅守演藝界的倫理，保留了資深藝人風範，還是讓觀眾對他留下深刻印象。對於演藝光環眷戀最深的人，會希望自己能死在舞台上。曹西平雖然並沒有這樣畫下人生的句點，但他生前言行還能長留觀眾心中，大家都能夠提到他的哨音跟「醜八怪」，也真的沒有白走這一遭。