我是廣告 請繼續往下閱讀

輝煌與落寞：從月入 280 萬到變賣3國房產

▲曹西平（左1）曾在《你那邊怎樣‧我這邊ok》劇中，飾演藍心湄（右1）閨密。（圖／拙八郎提供）

轉戰西門町：5 星好評背後的「職人魂」

▲去年 2 月，曹西平才風光回到家鄉台中開設分店，門口高掛「曹西平回來了」紅布條。（圖／Google地圖）

絕響：再見了，永遠的戰神

80 年代傳奇動感歌手、資深藝人曹西平（四哥）傳出於三重家中猝逝，享壽 66 歲。消息一出震撼演藝圈，不僅粉絲哀戚，他近年與乾兒子合資經營、在網路上擁有極高聲譽的「曹西平的店」也瞬間成為搜尋熱點。這位曾日賺斗金卻為家散盡家財的「台灣西城秀樹」，其傳奇一生在西門町的飾品店光景中畫下句點。曹西平的演藝生涯是一部台灣演藝史的縮影。高峰時期，他日薪高達 8 萬元，月入上看 280 萬台幣，在台北東區精華地段置產毫不手軟。然而，為了照顧雙親與償還家族債務，他展現了極大的勇氣，陸續變賣美國、泰國、台中及台北林口等地的房產，最後僅剩三重一處自住房。即便從雲端跌落，他仍保持著不向環境低頭的骨氣，這種2019 年底，曹西平與乾兒子 Jeremy 在西門町創立飾品店。即便初期每月虧損達 6 位數，他仍堅持親自坐鎮店內。這家店不只是副業，更是他的生命寄託。在 Google 評價上，該店累積超過 6000 筆評論，竟奇蹟般維持 「5 星滿分」。顧客回憶，四哥雖然嘴上嗆辣，但對於穿洞後的照護細節極其專業且細心。這份對品質的堅持，讓他成功在西門町與台中一中街立足，開創事業第二春。去年 2 月，曹西平才風光回到家鄉台中開設分店，門口高掛「曹西平回來了」紅布條，甚至獲得市長盧秀燕致贈花籃祝賀。當時他還與粉絲開玩笑說「」、「不買請出去」，不料這份熱情已成往事。曹西平的一生，從螢光幕前的火爆浪子，到西門町街頭的勤懇店長，他活出了演藝圈罕見的坦蕩。雖然「四哥」的身影已逝，但那份「曹西平式的真誠」與 5 星好評的職人精神，將永遠留在西門町的街頭。