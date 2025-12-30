曹西平曾喊遺產不給家人！蘇家宏5招對抗「特留分」：修法進度曝 

資深藝人曹西平過世的消息震撼各界，這位傳奇巨星一生坦蕩，其身後留下的數千萬曹西平遺產分配問題，也成為社會關注焦點。由於曹生前曾公開喊話「遺產不給家人」，屬意由守護他多年的乾兒子Jeremy全數繼承，但在現行法律框架下，不往來的手足仍有「特留分」保障。對此，遺產律師蘇家宏特別提出實務對策，引發正處於「特留分修法」關鍵期的單身族與頂客族（指夫妻不生育的小家庭）熱烈討論。
📍重點摘要
• 人生轉折： 曹西平曾變賣五國房產還債，晚年與手足疏離、與乾兒子相依。
• 法律糾葛： 現行《民法》保障兄弟姊妹「特留分」，即便立遺囑仍具繼承權。
• 專家解方： 蘇家宏律師拆解 5 大合法策略，確保財產能留給真正愛的人。
• 修法曙光： 法務部預計在2026年初修法，未來有望廢除「特留分」手足保障。
變賣五國房產還債：晚年只想將遺產留給「愛」
曹西平的一生極其堅韌。他曾是日薪 8 萬元的巨星，卻在高峰時為照顧雙親，陸續變賣美國、泰國、台北等地的房產為家還債，這段慘痛經歷讓他與手足關係降至冰點。對曹西平而言，陪他走過低谷的乾兒子是超越血緣的親人，他生前多次強調要將曹西平遺產留給對方。但在現行法下，若無提前布局，不往來的手足依法仍可主張分配遺產，這正是「遺產不給家人」最難跨越的門檻。
蘇家宏律師：修法通過前，對抗「特留分」的 5 大策略
針對曹西平這類單身者面臨的遺產保衛戰，蘇家宏律師分析，雖然現行法保障手足，但仍有合法管道。蘇家宏律師建議在制度徹底改變前，可透過以下方式降低爭議：
1. 必立遺囑： 這是基本門檻，否則遺產將依法定順位由手足全數繼承，連爭取的機會都沒有。
2. 剝奪繼承權： 若手足曾有重大虐待或辱罵事實，可在遺囑中載明，使其喪失繼承資格。
3. 指定特定財產： 遺囑中可指名由較難變現的資產（如持分土地）充作特留分，保全現金與核心住宅。
4. 指定執行人： 委任專業執行人面對家屬，避免受贈人因不諳法規而在爭產壓力下屈服。
5. 生前財產轉移： 透過贈與、信託或保險配置縮減遺產總額。蘇律師強調：「法律只能做到分配，唯有愛才能達成圓滿。」
社會反思：特留分2026年初將修法
雖然曹西平的個案仍適用現行舊法，但他所處的困境加速了社會對「強制分產」制度的檢討。根據現行法律規定，若被繼承人已無父母、未有子女但有手足，即使立遺囑遺產留給配偶或特定人，手足仍可依法爭取部分遺產。
針對這項「不合時宜」的規定，台灣遺囑協會多次舉辦講座分享預立遺囑的重要性，並同步發起連署廢除兄弟姊妹特留分，獲得超過 7700 人附議，成功引發中央關注。目前已有包含多名立委相繼提案，要求刪除《民法》中的手足特留分制度。
對此，法務部持開放態度，並表示目前的特留分修法研議報告即將出爐。未來的討論範圍將考量是否參考日本的繼承貢獻制度，強調應考量繼承人對被繼承人的實際照顧貢獻，而不僅是血緣。
法務部預計將於明（2026）年初啟動正式修法程序，朝落實遺囑自由的方向邁進。曹西平雖然未能親自等到新法通過，但他那分「愛誰就把錢留給誰」的執著，已為無數面臨家庭糾紛的民眾，上了一堂深刻的法律課。
