▲羅姓主嫌的名下不動產、保時捷等遭到查扣。（圖／翻攝畫面）

刑事局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，獲破一起洗錢金額超過200億的洗錢集團。其名為「HEROPAY」水房藏匿於臺北市內湖區大樓，以操作各國非法第三方支付平台及賭博網站操作「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，並抽取手續費以此獲利。警方接獲情資後，於9月10日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查獲一共35名嫌犯及查扣不法所得1億3千萬餘元。據了解，「HEROPAY」水房藏於台北市內湖區一處大樓，其金流來源串接中國、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，並從中抽取手續費牟利，經洽各國清查金流來源亦發現有詐欺被害人贓款。經清查、計算「HEROPAY」水房自110年6月迄114年9月，洗錢總額達新臺幣259億餘元，不法獲利超過5億元。專案小組報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，經過數月跟監調查，於9月10日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提羅姓主嫌、黃姓幹部以及游姓員工等20名嫌犯。經檢視數位證物內容後，10月陸續拘提3名工程師及12名員工，共查獲35名犯嫌。另查扣不羅嫌名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛一台；再搜索羅嫌、黃嫌使用之4個銀行保管箱，查扣773萬餘元及名牌首飾，不法所得共計1億3千萬餘元。