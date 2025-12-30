我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平昔在《康熙來了》鬧翻潘若迪！送紙紮錄影帶惹怒火

▲曹西平（右）與潘若迪同上節目《康熙來了》，曹西平向潘若迪追討20多年前借出的《六燈獎》錄影帶，沒想到對方當場掏出紙紮錄影帶作為回應。（圖／翻攝自YT「我愛貓大」）

曹西平生前無法釋懷！心結未解就離世 潘若迪聞死訊哀悼

▲潘若迪得知曹西平死訊後，對曹西平表達哀悼，表示希望他一路好走、沒有牽掛，同時也感嘆人生無常。（圖／NOWNEWS攝影中心）

資深藝人曹西平29日驚傳在家中猝逝，初步判定死因疑為內科疾病引發，享壽66歲，消息震撼演藝圈，也讓外界再度回顧他一生敢言直率的真性情個性。其中，曹西平在2015年與潘若迪因一捲《六燈獎》錄影帶引爆的「紙紮錄影帶」風波，成為兩人多年未解的心結。曹西平生前多次公開表態拒絕和解，直言那並非玩笑，而是難以承受的詛咒。而潘若迪稍早得知曹西平過世後，也出面發聲哀悼，希望曹大哥一路好走、無牽掛。出道超過40年的曹西平，性格鮮明、說話直接，生前在演藝圈留下不少經典畫面，也曾因立場強硬與人結下心結，其中最為人熟知的，便是與潘若迪之間延續多年的「紙紮錄影帶」事件。這段恩怨可追溯至2015年，當時兩人同上節目《康熙來了》，曹西平當場向潘若迪追討20多年前借出的《六燈獎》錄影帶，對方卻表示毫無印象，隨後竟拿出象徵冥用品的「紙紮錄影帶」作為回應。原被視為節目效果的橋段，卻當場點燃曹西平怒火，他直接將物品摔在地上，事後更在臉書痛批對方：「你為什麼說要燒紙紮錄影帶跟房子給我？你燒給你自己嘛」，兩人自此決裂。事後多年，曹西平多次再提此事，始終難以釋懷。他認為這並非單純玩笑，而是一種帶有詛咒意味的行為，直言若父母仍在世，看到這一幕一定會感到心痛，痛批：「這個玩笑太過分了！」他也曾公開表示，自己無意與潘若迪修補關係，更拒絕再同台，強調彼此「不同層級」，不希望再被放在同一個話題中討論。即便到了2017年，當外界再次詢問相關事件時，曹西平態度依舊強硬，直言自己不需要透過節目效果博取關注，只希望得到一個真誠的道歉，否則沒有和解空間。他甚至不諱言批評潘若迪只是舞者出身，認為對方刻意製造話題，讓自己無法接受。隨著曹西平猝然離世，這段多年未解的恩怨也再度被外界提起。根據《壹蘋新聞網》報導，潘若迪得知曹西平死訊後，對曹西平表達哀悼，表示希望他一路好走、沒有牽掛，同時也感嘆人生無常，呼籲大家珍惜身邊的人、重視健康。