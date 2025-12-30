資深藝人曹西平昨（29）日在三重家中猝逝，享壽66歲。他近年來已經不太上綜藝節目，卻還是保持頗高的知名度，將近10年前，他曾在訪問中透露自己57歲為趕上時代，學上網、練打字，臉書時不時更新，讓外界一直能注意到他。他罵「醜八怪」也是精心設計的綜藝哏，看似不禮貌，卻打中想法更靈活、搞怪的新世代觀眾，讓他在年輕族群始終沒有真的退燒。
曹西平明白要與時俱進 努力做功課找資料
演藝界每年都可能出現不少新偶像，卻不是每個人都能成為觀眾40年後還記得住名字的長青樹，曹西平儘管後期的「暴躁哨子大叔」形象和入行之初的「動感偶像」姿態相差十萬八千里，卻算是通過時代考驗。他本人記得要與時俱進，努力學習新功課、上網找資料，用了不少心思，不只是靠運氣。他57歲還苦練中文打字要和年輕人接軌，最後速度已能接近語速。
年輕時的曹西平發唱片也拍過電影，主持過電視與廣播的綜藝節目，算是「基本動作」都經嚴格訓練，所以能在歌手生涯進入瓶頸期，還可以順利換跑道，透過《來電五十》等節目的主持，繼續和年輕族群維持熱絡的互動。
新世代觀眾口味新穎 曹西平罵人有特色成為招牌
到了他歷經一連串人生的挫折、個人風格丕變，越來越走「犀利直言」路線後，碰上的是21世紀電視觀眾，與傳統老3台的觀眾口味不同，就算看似不禮貌、不莊重，只要能做到夠有特色，還是會有人欣賞，甚至能成為專屬效果。曹西平吹哨子、罵「醜八怪」就是在《康熙來了》等綜藝節目做出很好的成績，觀眾一看到他就想到這些，讓他反而能穩定接到節目通告，持續曝光。
他曾經在節目上罵過Kid、大根甚至吳宗憲，可是被他罵的人並沒有太多真的結仇，他透露自己是把效果做給他們、鏡頭就會拍到他們，但觀眾不一定能看得出來。身為藝人要知道，如何才能把效果做到最好，有時候演也要演到像是真的，當觀眾不會嚴厲批評，甚至主動到臉書粉絲頁上「討罵」，就代表曹西平的用心有成功。
可是他也明白，不能只碰運氣去賭觀眾口味的改變，自己也要勤做功課。曹西平其實對於其他藝人的背景是有查過資料、有一定程度的了解，在節目上才不至於罵到太天馬行空。他對於年輕人曾經很重要的溝通管道—臉書經營很認真，和新世代觀眾就不會無法連結，讓他們能夠對他一直保持關心。
曹西平 享壽 66歲
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
資料來源：曹西平的粉絲愛團、Lim Hong Huay FB
