▲曹西平曾是偶像歌手，發行過《九月星空》等多張專輯。（圖／摘自 Lim Hong Huay FB）

▲曹西平解釋過在節目上罵人，其實是把效果做給被罵的人，讓他們有鏡頭。（圖／摘自 曹西平的粉絲愛團 FB）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平昨（29）日在三重家中猝逝，享壽66歲。他近年來已經不太上綜藝節目，卻還是保持頗高的知名度，將近10年前，他曾在訪問中透露自己57歲為趕上時代，學上網、練打字，臉書時不時更新，讓外界一直能注意到他。他罵「醜八怪」也是精心設計的綜藝哏，看似不禮貌，卻打中想法更靈活、搞怪的新世代觀眾，讓他在年輕族群始終沒有真的退燒。演藝界每年都可能出現不少新偶像，卻不是每個人都能成為觀眾40年後還記得住名字的長青樹，曹西平儘管後期的「暴躁哨子大叔」形象和入行之初的「動感偶像」姿態相差十萬八千里，卻算是通過時代考驗。他本人記得要與時俱進，努力學習新功課、上網找資料，用了不少心思，不只是靠運氣。他57歲還苦練中文打字要和年輕人接軌，最後速度已能接近語速。年輕時的曹西平發唱片也拍過電影，主持過電視與廣播的綜藝節目，算是「基本動作」都經嚴格訓練，所以能在歌手生涯進入瓶頸期，還可以順利換跑道，透過《來電五十》等節目的主持，繼續和年輕族群維持熱絡的互動。到了他歷經一連串人生的挫折、個人風格丕變，越來越走「犀利直言」路線後，碰上的是21世紀電視觀眾，與傳統老3台的觀眾口味不同，就算看似不禮貌、不莊重，只要能做到夠有特色，還是會有人欣賞，甚至能成為專屬效果。曹西平吹哨子、罵「醜八怪」就是在《康熙來了》等綜藝節目做出很好的成績，觀眾一看到他就想到這些，讓他反而能穩定接到節目通告，持續曝光。他曾經在節目上罵過Kid、大根甚至吳宗憲，可是被他罵的人並沒有太多真的結仇，他透露自己是把效果做給他們、鏡頭就會拍到他們，但觀眾不一定能看得出來。身為藝人要知道，如何才能把效果做到最好，有時候演也要演到像是真的，當觀眾不會嚴厲批評，甚至主動到臉書粉絲頁上「討罵」，就代表曹西平的用心有成功。可是他也明白，不能只碰運氣去賭觀眾口味的改變，自己也要勤做功課。曹西平其實對於其他藝人的背景是有查過資料、有一定程度的了解，在節目上才不至於罵到太天馬行空。他對於年輕人曾經很重要的溝通管道—臉書經營很認真，和新世代觀眾就不會無法連結，讓他們能夠對他一直保持關心。