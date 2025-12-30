我是廣告 請繼續往下閱讀

熱火三分雨成災 單節狂轟47分打爆殘陣金塊

丹佛金塊今（30）日客場挑戰邁阿密熱火，原本上演了一場精彩的逆轉秀，卻因當家球星約基奇（Nikola Jokic）的意外受傷化為泡影。金塊在克服首節15分落後的劣勢下，於上半場結束前追平比數，但約基奇在第2節末遭隊友誤傷左膝後就沒再上場。下半場金塊內線支柱崩塌，還慘遭熱火單節10記三分球狂轟濫炸，終場以123：147慘敗，吞下2連敗；熱火則在主場收下3連勝。此役金塊陣容殘缺，強森（Cam Johnson）、戈登（Aaron Gordon）與布勞恩（Christian Braun）皆缺陣。首節金塊進攻低迷，三分球僅6投1中，遭熱火轟出一波11：0的攻勢，一度落後達15分，首節結束以29：41苦苦追趕。進入次節，金塊MVP約基奇開始接管比賽，單節8投6中狂砍13分，帶領球隊回敬34：22的單節攻勢。然而，就在上半場結束前，約基奇在防守時不慎被隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到腳，導致左膝有不自然的扭曲角度，隨即一瘸一拐地返回休息室。約基奇半場留下21分、5籃板、8助攻的數據，兩隊以63：63戰成平手進入下半場。下半場開局，金塊官方確認約基奇因左膝傷勢不再回歸，由瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）頂上易籃再戰後的先發位置。失去進攻核心與防守支柱的金塊，在第三節徹底崩盤，熱火在前4分半鐘便發動26：9的猛攻，單節更瘋狂投進10記三分球、狂轟47分，瞬間將分差擴大。末節比賽，熱火進攻火力不減，再以20：10的開局讓分差突破20分大關。缺少4大主力的金塊眼看逆轉無望，提前換下主力宣告放棄，比賽進入垃圾時間。熱火本場比賽打出團隊籃球，全隊共有8人得分上雙。鮑威爾（Norman Powell）攻下全隊最高的25分，維金斯（Andrew Wiggins）繳出19分、5籃板、6助攻且防守端貢獻3抄截3阻攻的全能表現，約維奇（Nikola Jovic）則在外線射進5記三分彈、貢獻22分。金塊方面，除了約基奇傷退前的神勇表現，穆雷（Jamal Murray）苦撐全場進帳20分、11助攻，誤傷「老大」的瓊斯則貢獻16分，可惜仍難掩團隊防守在下半場全面崩潰的窘境。