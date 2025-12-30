我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿明年2月出征石垣島，易飛旅遊與日本越洋航空（JTA）合作，配合其預計於 2026 年開航的「台北－沖繩」定期航線，推出專屬應援行程。（圖／樂天桃猿提供）

甫榮膺 2025年中華職棒年度總冠軍的「樂天桃猿」，將帶著霸主氣勢，跨海出征2026年2月10日至11日登場的台日交流盛會「亞洲門戶交流賽」。這不僅是新球季的序幕，更是冠軍軍團展現封王實力的首場國際戰役，將再度交手日職強權「千葉羅德海洋」。易飛旅遊持續深耕棒球與運動觀光市場，今年再度承辦「亞洲門戶交流賽」，推出4天3夜主題套裝遊程，這也是易飛旅遊第四年參與該賽事的策劃與執行，更首度與日本航空（JAL）集團旗下「日本越洋航空（JTA）」展開深度合作，為全台「10號隊友」打造更臻完美的觀賽與旅遊體驗，共同見證新科冠軍的王者丰采！「亞洲門戶交流賽」自2016年舉辦以來，已成為台日棒球文化交流的重要指標。2026年邁入第九屆，適逢樂天桃猿勇奪中職總冠軍，本次交流賽不僅是技術的切磋，更是冠軍隊伍榮譽的延伸。樂天桃猿本次由潛力球員領軍，將在石垣島展現總冠軍隊伍的奮戰精神，此外，樂天女孩將親臨球場應援，與球迷一同捍衛桃猿氣勢。為提供球迷更完善的「觀賽 × 旅遊」體驗，易飛旅遊此次與日本越洋航空（JTA）合作，配合其預計於2026年開航的「台北－沖繩」定期航線，推出專屬應援行程。本專案將採用 JTA 航班，帶領球迷經由沖繩那霸轉往石垣島，安排石垣島兩晚與那霸一晚住宿。旅客在熱血觀賽之外，也能於那霸享受購物與美食時光，讓這趟旅程同時兼具應援熱情與輕鬆度假氛圍。易飛旅遊針對本次交流賽推出四天三夜獨家應援套裝行程，每人售價自29900元（含稅）起。行程安排石垣島入住兩晚，飯店以簡約工業風設計，提供貼近在地風味的海鮮早餐，並設有迎賓飲料與住客專屬休息Lounge空間；另安排那霸入住一晚，飯店座落於市中心，往返機場僅需短程車程，館內以現代簡約風格打造，兼顧舒適度與機能性，讓旅客在應援之餘也能享有便利與放鬆的住宿體驗。本次套裝行程以提升球迷參與感為核心設計，內容包含：：提供兩場交流賽門票，並特別保留「樂天桃猿應援熱區席位」，確保球迷能近距離感受賽場張力。安排專屬「應猿晚宴（日式晚宴）」，球迷可與球員及樂天女孩近距離互動並合影留念。每位旅客皆可獲得「2026 應猿三大好禮」與專屬紀念贈品，具備高度收藏價值。「2026亞洲門戶交流賽」易飛旅遊獨家應援套裝遊程，將於2026年1月6日（二）上午10點整，於易飛旅遊官網正式開放限量報名。鑑於往年席次皆於開賣瞬間售罄，加上今年總冠軍光環加持，預期將再創搶購熱潮。