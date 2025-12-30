我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠在裁掉哈里森（Nico Harrison）後，戴維斯（Anthony Davis）的交易行情在近期吸引了許多球隊關注，尤其他近9場場均貢獻超過23分、近13個籃板，加上穩定防守，讓多支球隊有意進行交易，其中亞特蘭大老鷹被視為最積極的買家。老鷹為了交易戴維斯，將有機會利用波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）到期合約匹配薪資的空間，並可能動用狀元新秀里薩謝（Zaccharie Risacher）作為交易籌碼。雖然球隊與聖安東尼奧馬刺有部分選秀債務，但即將到手的首輪選秀權與交易靈活性，使他們有能力進行交易。然而，薪資壓力是最大障礙。戴維斯下季薪資超過5800萬美元，加上楊（Trae Young）的4900萬美元球員選擇權，僅兩人即達1.07億美元。老鷹其他核心球員如約翰遜(Jalen Johnson)、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、奧孔武（Onyeka Okongwu）與亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）合計薪資約8500萬美元，再加上首輪選秀權，預計總薪資接近2億美元，幾乎觸及奢侈稅上限。若老鷹希望同時保留戴維斯與楊，他們可能面臨繳納奢侈稅的壓力。據報導，球隊正考慮在楊行使選擇權前將其交易，以騰出薪資空間。楊本季因傷缺陣多場，即便出賽，其投籃效率與組織能力也不如以往。老鷹希望戴維斯加入，也是因為在缺少楊時球隊表現更佳。潛在的楊交易對象包括洛杉磯快艇與國王。快艇擁有多份到期合約與重建需求，可作為短期過渡方案；國王則可能將楊視為福克斯（De'Aaron Fox）的替代者，並透過薪資調整完成交易。