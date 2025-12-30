丹佛金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）在今（30）日NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽客場對上邁阿密熱火的比賽中，在比賽第二節遭隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到腳，隨後腿部不適退場，剩餘比賽並沒有回歸，賽後金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）受訪時表示，目前只能希望情況是最好的結果。
約基奇傷勢不明 恐「缺席數週」
知名醫學博士舒特爾（Brian Sutterer）在Youtube上發布影片，分析約基奇傷勢，舒特爾指出約基奇可能是左膝過度伸展，而非膝蓋直接遭受撞擊，從比賽畫面來看，約基奇左膝伸展幅度並不算大，同時也未出現明顯的內翻或外翻情況，這對於韌帶所承受的壓力來說並不會太大。
場均繳大三元 約基奇缺陣對金塊打擊大
最終舒特爾指出他對約基奇的情況保持樂觀，但仍呼籲金塊要為約基奇可能「缺席數週」的情況做好準備，約基奇本季依舊維持MVP等級身手，目前繳出29.9分、12.4籃板、11.1助攻的「場均大三元」本季投籃命中率高達60%，三分球命中率44%，是金塊攻防體系的絕對核心。
在約基奇因傷離場後，金塊最終以123：147不敵熱火，阿德爾曼賽後接受訪問時表示目前仍沒有太多資訊，他也表示約基奇當下就感覺到不對勁，他也期盼情況往好的方向發展，「很明顯地，他第一時間就知道哪裡不對勁，我們明天會有更多資訊，這真的很不幸，只能希望情況是最好的結果。」
資料來源：《The Sporting News》、《YouTube》
