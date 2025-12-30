我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平出首張專輯《野性的青春》就迅速打響知名度，頗受小女生歡迎。（圖／摘自 曹西平的粉絲愛團 FB）

▲曹西平（左）一度也和電影公司簽約要當演員，曾經與張佩華（右）合作演戲（圖／摘自 曹西平的粉絲愛團 FB）

▲曹西平在同期走紅的男偶像歌手中，最早走下人生舞台，讓粉絲懷念。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團 FB）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

昨（29）日在家中猝逝的曹西平，在演藝圈出道不久就登上事業高峰，首張專輯《野性的青春》搭配同名電影推出，風光了好一陣子，也使他與相近時期推出首張專輯的陽帆、費翔、包偉銘成為最受小女生歡迎的4大偶像，跟他同年出生、小他7個月的徐乃麟比他晚成名，當他在台上演出，徐乃麟還曾在台下幫他打燈。曹西平在演藝圈的起步算是頗為順遂，不但首張專輯《野性的青春》就有同名電影拉抬，還在這部彭雪芬、鍾鎮濤等聯合主演的影片中客串了一角，又演又唱，迅速建立知名度，聲勢直逼比他早一點點出專輯的陽帆與包偉銘。當年曹西平和陽帆、費翔、包偉銘等男偶像，各有不同的帥氣，路線也不太相同：陽帆是花美男、包偉銘健康陽光、費翔是歐美路線的高大俊男、他則有東洋時尚感，各自的風格皆不同，雖然小女生也會爭執「誰最好」，卻並沒有太直接的衝突，可以共存共榮。而曹西平服役時是藝工隊，當年徐乃麟還未進入演藝圈，他已經在台上演出，徐乃麟還在台下幫他打燈，一弄就是4、5個小時，曹西平走紅兩年之後，徐乃麟才進了歌林唱片公司，雖然彼此服役就認識，但在歌壇曹西平就是比較早走紅的前輩。他們同梯還有歐陽龍，以及日後的樂壇大咖、發掘蔡依林與王心凌的吳大衛，可說是人才輩出。不過徐乃麟日後成功從歌手轉入戲劇圈，成為華視當家小生，再跨進綜藝圈，逐漸當上主持大哥，走紅的期間比曹西平更長。曹西平一開始很風光，還曾獲《野性的青春》導演徐進良的賞識，和對方的電影公司簽了3年10部片的基本演員合約，徐進良曾捧出胡因夢、彭雪芬、張佩華等紅星，曹西平卻沒這種好運，他參與的徐進良電影剛好反應都不理想，就遲遲等不到自己挑大梁的片子，繼續唱歌為主。但偶像歌手的生命有限，曹西平雖然也轉進主持界，一度和包偉銘合作《來電五十》頗受年輕觀眾歡迎，兩人卻因故種下心結，本來只是外界在傳他們鬧翻，曹西平曾在訪問中澄清是配合傳聞演出，對包偉銘沒有特別的厭惡，後來卻越鬧越成真。同期的陽帆也是從偶像歌手變成主持大哥，曹西平曾上過不少次對方的節目，費翔則是長年到了中國發展，與曹西平就沒什麼交集，不過如今卻是曹西平最早走下人生舞台，徒留粉絲感慨遺憾。