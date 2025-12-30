我是廣告 請繼續往下閱讀

文班亞馬威震禁區 馬刺上半場領先騎士

福克斯復出失準、後場斷電 馬刺下半場崩盤

聖安東尼奧馬刺今（30）日坐鎮主場迎戰克里夫蘭騎士，儘管明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）此役傷癒復出，馬刺更一度握有11分領先優勢，但下半場進攻端全面熄火，儘管一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）全場攻下26分、14籃板也難救主。反觀騎士展現「全員皆兵」的團隊戰力，全場7人得分上雙，最終以113：101反客為主，送給馬刺2連敗，也完成本季對戰的「雙殺」。剛開賽，馬刺展現西區第二強權的防守壓制力，特別是文班亞馬（Victor Wembanyama）鎮守籃下，讓騎士眾將不敢輕易挑戰禁區。文班亞馬此役攻下26分、14籃板、3助攻，他在攻防兩端的統治力讓馬刺在上半場打得順風順水，搭配新秀卡斯爾（Stephon Castle）上半場11分、4助攻的亮眼發揮，馬刺以55：49領先進入下半場。然而，下半場風雲變色，馬刺進攻端突然「大斷電」。傷癒回歸的福克斯手感冰冷，全場13投僅4中，僅進帳14分、3助攻，顯然還在找比賽節奏；新秀卡斯爾下半場也遇到撞牆期，不僅僅得4分，全場更發生多達5次失誤。馬刺後場雙槍的迷航，讓球隊末節崩盤，被對手打出37：23的攻勢。騎士方面，雖然頭號球星米契爾（Donovan Mitchell）僅12投3中、同樣手感欠佳，但在加蘭（Darius Garland）不僅穿針引線，還繳出15分、11助攻的優異成績。內線大將阿倫（Jarrett Allen）更是無懼與文班亞馬對抗，狂轟全隊最高的27分、10籃板，帶動騎士在下半場打出團隊攻勢。馬刺近期表現出現起伏，從先前的8連勝到如今接連敗給爵士與騎士，吞下2連敗，暴露出關鍵時刻得分點過於單一的問題。本場比賽過後，馬刺對騎士已苦吞交鋒7連敗。馬刺接下來將獲得一天喘息，隨後要在主場迎接紐約尼克的挑戰。這場比賽別具意義，因為尼克正是今年NBA盃總決賽擊敗馬刺奪冠的宿敵。新仇舊恨糾纏在一起，文班亞馬能否帶領球隊在主場雪恥並終結連敗，將是全聯盟關注的焦點。