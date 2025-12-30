NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月31日進行，該日有4場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人主場迎戰底特律活塞的比賽。湖人目前拿下20勝10敗，暫居西區第5名，活塞則是拿下24勝8敗，暫居東區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯湖人（20勝10敗）vs 底特律活塞（24勝8敗）
比賽地點：加密貨幣中心（洛杉磯）
比賽時間：台灣時間12月31日（三）上午 11：30
✅ 湖人觀戰焦點：走出低潮、湖人能否狙擊連敗活塞
在上一場擊敗沙加緬度國王的比賽前，湖人吞下一波三連敗，包括聖誕大戰在主場慘輸火箭，終止三連敗後，湖人信心能否回升並在主場擊敗近期吞下連敗的活塞，就看東契奇（Luka Doncic）能否扛起球隊。
觀戰重點：
- 東契奇能否率領湖人？
- 詹姆斯能貢獻多少？
- 板凳誰是關鍵角色？
✅ 活塞觀戰焦點：近期苦吞2連敗、團隊能否振作
活塞開季以來打出亮眼表現，但最近兩戰狀態下滑，分別輸給猶他爵士以及洛杉磯快艇兩支聯盟後段班球隊，在吞下2連敗後，明日將在客場對上湖人，以陣容來看活塞有能力壓制湖人進攻，但近期低迷的進攻表現能否回溫，成為比賽關鍵。
觀戰重點：
- 低迷進攻能否回溫？
- 防守如何壓制湖人？
- 康寧漢能否帶隊突破低潮？
🏀NBA賽程（台灣時間12/31）
09：00 灰熊VS76人
10：00 爵士VS塞爾提克
11：30 湖人VS活塞
12：00 快艇VS國王
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11：30 湖人VS活塞
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
