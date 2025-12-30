我是廣告 請繼續往下閱讀

東契奇能否率領湖人？ 詹姆斯能貢獻多少？ 板凳誰是關鍵角色？

低迷進攻能否回溫？ 防守如何壓制湖人？ 康寧漢能否帶隊突破低潮？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月31日進行，該日有4場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人主場迎戰底特律活塞的比賽。湖人目前拿下20勝10敗，暫居西區第5名，活塞則是拿下24勝8敗，暫居東區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：加密貨幣中心（洛杉磯）比賽時間：台灣時間12月31日（三）上午 11：30走出低潮、湖人能否狙擊連敗活塞在上一場擊敗沙加緬度國王的比賽前，湖人吞下一波三連敗，包括聖誕大戰在主場慘輸火箭，終止三連敗後，湖人信心能否回升並在主場擊敗近期吞下連敗的活塞，就看東契奇（Luka Doncic）能否扛起球隊。09：00 灰熊VS76人10：00 爵士VS塞爾提克11：30 湖人VS活塞12：00 快艇VS國王📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：11：30 湖人VS活塞NBA League Pass、Line Today。