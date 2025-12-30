NBA美國職籃（National Basketball Association）官方最新一期的戰力排行榜出爐，聯盟龍頭正式換人坐。原本一路領跑的奧克拉荷馬雷霆，在近期狀態回落後讓出榜首位置，由聖安東尼奧馬刺強勢躍升至全聯盟第1名，成為2026年到來前最受矚目的球隊。雷霆雖然仍握有27勝5敗的亮眼戰績，但近7場僅拿下3勝，其中3場敗仗全數來自馬刺，且上周兩場交手合計輸了35分，成為排名變動的關鍵因素。官方排名點評直言：「雷霆不會整整25周都站在第一。」
三度擊敗衛冕軍 馬刺成雷霆最大剋星
今日比賽開打前，馬刺本季戰績23勝8敗，近期一度拉出8連勝，更是聯盟目前唯一一支進攻、防守效率同時排名前五的球隊。面對雷霆，馬刺成功將對手每百回合得分壓制在107分，當文班亞馬（Victor Wembanyama）在場時，雷霆甚至只拿到88.9分，禁區破壞力明顯受限。
雷霆向來仰賴禁區與轉換進攻，但在馬刺嚴密防線下，油漆區得分大幅下滑。數據顯示，雷霆本季平均每百回合可在禁區攻下51.3分，對上馬刺且文班亞馬在場時僅剩33.3分。
福克斯穩定節奏 成馬刺攻防關鍵拼圖
馬刺後場核心福克斯（De’Aaron Fox）同樣是關鍵人物。三戰雷霆合計16次助攻、僅2次失誤，不僅有效降低失誤數，也成功破解雷霆最擅長的防守反擊。官方數據指出，福克斯在場時，馬刺進攻效率高達119.4，明顯優於平均值。
聯盟群雄並起 中段班球隊競逐態勢升溫
在馬刺與雷霆之外，金塊、尼克、活塞分居第3至第5名。金塊在傷兵影響下防守下滑，尼克則仰賴布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（O.G. Anunoby）關鍵時刻發揮，而東區龍頭活塞近期則因防守效率出現明顯波動，排名略有下滑。
其他值得注意的球隊還包括近期強勢反彈的快艇，以及防守表現大躍進的籃網，聯盟中段排名變化幅度相當劇烈。
馬刺走出重建泥沼 靠紀律防守重返戰力榜榜首
從重建期一路走來，馬刺如今不再只是「潛力股」，而是實際站上聯盟之巔的爭冠球隊。隨著文班亞馬逐漸健康、核心陣容磨合成熟，這支老牌勁旅正用防守與紀律，重新寫下屬於自己的新篇章。
今日馬刺在福克斯瘋狂打鐵、慘敗騎士後，將接連迎戰尼克、溜馬與拓荒者，多場對上東區強權的比賽，將是他們能否穩坐戰力榜榜首的重要考驗。
消息來源：《NBA官網》
